https://ria.ru/20220317/ssha-1778637798.html

США собираются поставлять на Украину барражирующие снаряды, заявил Басурин

США собираются поставлять на Украину барражирующие снаряды, заявил Басурин - РИА Новости, 17.03.2022

США собираются поставлять на Украину барражирующие снаряды, заявил Басурин

США собираются поставлять на Украину барражирующие снаряды, заявил официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:49

2022-03-17T12:49

2022-03-17T12:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2635:1482_1920x0_80_0_0_f6adc9997ef67ffc76d41c7ef7a25c5f.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. США собираются поставлять на Украину барражирующие снаряды, заявил официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Сейчас идет обсуждение так называемых барражирующих снарядов американского производства, которые считаются одной из последних разработок. Там есть два типа - уничтожение живой силы противника и бронетехники. Данные комплексы... собираются поставлять на Украину", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/s-300-1778606148.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии