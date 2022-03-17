https://ria.ru/20220317/shkolnitsa-1778658538.html

Пропавшую под Красноярском школьницу нашли

Пропавшую под Красноярском школьницу нашли - РИА Новости, 17.03.2022

Пропавшую под Красноярском школьницу нашли

Поисковые отряды нашли живой в поле 12-летнюю школьницу из города Бородино Красноярского края, ушедшую из дома в среду вечером, предположительно, после ссоры с... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T14:01

2022-03-17T14:01

2022-03-17T14:01

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Поисковые отряды нашли живой в поле 12-летнюю школьницу из города Бородино Красноярского края, ушедшую из дома в среду вечером, предположительно, после ссоры с отцом, сообщает краевой главк МВД.Ранее сообщалось, что в полицию с заявлением о пропаже девочки обратились родители. По их словам, дочь ушла из дома, собираясь на урок гитары. Однако на занятие девочка не пришла. Были созданы поисковые группы из сотрудников ОВД, волонтеров и местных жителей. На розыск девочки был ориентирован весь личный состав бородинской полиции."Около 17 часов одним из поисковых отрядов школьница была обнаружена в поле в районе поселка Ирша. Предварительно, ребенок пришел туда самостоятельно. Девочку доставили до ближайшей торговой точки, где ее обогрели и напоили горячим чаем. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.По данным главка, с ней находятся полицейские, сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних в ближайшее время с родителями и ребенком будет проведена беседа для выяснения всех обстоятельств ухода девочки из дома.

https://ria.ru/20211216/propavshie-1763852688.html

красноярский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край