https://ria.ru/20220317/shkolnitsa-1778658538.html
Пропавшую под Красноярском школьницу нашли
Пропавшую под Красноярском школьницу нашли - РИА Новости, 17.03.2022
Пропавшую под Красноярском школьницу нашли
Поисковые отряды нашли живой в поле 12-летнюю школьницу из города Бородино Красноярского края, ушедшую из дома в среду вечером, предположительно, после ссоры с... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T14:01
2022-03-17T14:01
2022-03-17T14:01
происшествия
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Поисковые отряды нашли живой в поле 12-летнюю школьницу из города Бородино Красноярского края, ушедшую из дома в среду вечером, предположительно, после ссоры с отцом, сообщает краевой главк МВД.Ранее сообщалось, что в полицию с заявлением о пропаже девочки обратились родители. По их словам, дочь ушла из дома, собираясь на урок гитары. Однако на занятие девочка не пришла. Были созданы поисковые группы из сотрудников ОВД, волонтеров и местных жителей. На розыск девочки был ориентирован весь личный состав бородинской полиции."Около 17 часов одним из поисковых отрядов школьница была обнаружена в поле в районе поселка Ирша. Предварительно, ребенок пришел туда самостоятельно. Девочку доставили до ближайшей торговой точки, где ее обогрели и напоили горячим чаем. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.По данным главка, с ней находятся полицейские, сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних в ближайшее время с родителями и ребенком будет проведена беседа для выяснения всех обстоятельств ухода девочки из дома.
https://ria.ru/20211216/propavshie-1763852688.html
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край
Пропавшую под Красноярском школьницу нашли
Пропавшую в городе Бородино в Красноярском крае 12-летнюю школьницу нашли живой в поле
КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости.
Поисковые отряды нашли живой в поле 12-летнюю школьницу из города Бородино Красноярского края, ушедшую из дома в среду вечером, предположительно, после ссоры с отцом, сообщает краевой главк МВД
.
Ранее сообщалось, что в полицию с заявлением о пропаже девочки обратились родители. По их словам, дочь ушла из дома, собираясь на урок гитары. Однако на занятие девочка не пришла. Были созданы поисковые группы из сотрудников ОВД, волонтеров и местных жителей. На розыск девочки был ориентирован весь личный состав бородинской полиции.
"Около 17 часов одним из поисковых отрядов школьница была обнаружена в поле в районе поселка Ирша. Предварительно, ребенок пришел туда самостоятельно. Девочку доставили до ближайшей торговой точки, где ее обогрели и напоили горячим чаем. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
По данным главка, с ней находятся полицейские, сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних в ближайшее время с родителями и ребенком будет проведена беседа для выяснения всех обстоятельств ухода девочки из дома.