10:07 17.03.2022 (обновлено: 13:02 17.03.2022)
Оголтелая русофобия Запада никогда не достигнет дна, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: Запад не сможет сделать Россию слабой или раздербанить на части
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев полагает, что оголтелая русофобия Запада никогда не достигнет дна.
"Экспансия НАТО к нашим границам, экономическая и информационная война, развязанная против нашей страны по всем фронтам, бесконечные угрозы и запугивания, яростное преследование наших граждан за рубежом. Все это — причины того крайнего обострения международной ситуации, которое весь мир переживает в эти дни", — написал он в своем первом посте в телеграме.
Медведев вспомнил известные слова Федора Тютчева о бешеной ненависти, которая разжигалась на Западе и когда-нибудь сорвется с цепи.
"Почва для этой "бешеной ненависти" к России закладывалась США и их сателлитами на протяжении всех 30 лет существования нового российского государства. Просто долгое время она маскировалась лицемерными белозубыми улыбками политиков и дипломатов, которые говорили одно, а делали совершенно иное", — пишет зампред Совбеза.
"Почва для этой "бешеной ненависти" к России закладывалась США и их сателлитами на протяжении всех 30 лет существования нового российского государства. Просто долгое время она маскировалась лицемерными белозубыми улыбками политиков и дипломатов, которые говорили одно, а делали совершенно иное", — пишет зампред Совбеза.
Он считает, что Западу не понравилась сильная Россия, способная отстаивать свои интересы и защищать собственных граждан в других странах.
"Лютая русофобия <…> буквально сорвалась с цепи, захлебываясь в бессильной злобе", — отметил Медведев.
По его мнению, Запад рассчитывает загнать Россию в угол, поставить на колени и перевоспитать по лекалам англо-саксонского мира, сделать слабой и полностью покорной, а еще лучше — раздербанить на части.
"Не выйдет", — заключил он.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".