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Оголтелая русофобия Запада никогда не достигнет дна, заявил Медведев - РИА Новости, 17.03.2022
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Оголтелая русофобия Запада никогда не достигнет дна, заявил Медведев
Оголтелая русофобия Запада никогда не достигнет дна, заявил Медведев - РИА Новости, 17.03.2022
Оголтелая русофобия Запада никогда не достигнет дна, заявил Медведев
Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев полагает, что оголтелая русофобия Запада никогда не достигнет дна. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:07
2022-03-17T13:02
в мире
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев полагает, что оголтелая русофобия Запада никогда не достигнет дна."Экспансия НАТО к нашим границам, экономическая и информационная война, развязанная против нашей страны по всем фронтам, бесконечные угрозы и запугивания, яростное преследование наших граждан за рубежом. Все это — причины того крайнего обострения международной ситуации, которое весь мир переживает в эти дни", — написал он в своем первом посте в телеграме.Медведев вспомнил известные слова Федора Тютчева о бешеной ненависти, которая разжигалась на Западе и когда-нибудь сорвется с цепи."Почва для этой "бешеной ненависти" к России закладывалась США и их сателлитами на протяжении всех 30 лет существования нового российского государства. Просто долгое время она маскировалась лицемерными белозубыми улыбками политиков и дипломатов, которые говорили одно, а делали совершенно иное", — пишет зампред Совбеза.Он считает, что Западу не понравилась сильная Россия, способная отстаивать свои интересы и защищать собственных граждан в других странах."Лютая русофобия &lt;…&gt; буквально сорвалась с цепи, захлебываясь в бессильной злобе", — отметил Медведев.По его мнению, Запад рассчитывает загнать Россию в угол, поставить на колени и перевоспитать по лекалам англо-саксонского мира, сделать слабой и полностью покорной, а еще лучше — раздербанить на части."Не выйдет", — заключил он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html
https://ria.ru/20220313/rusofobiya-1777938405.html
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в мире, россия, дмитрий медведев
10:07 17.03.2022 (обновлено: 13:02 17.03.2022)
 
Оголтелая русофобия Запада никогда не достигнет дна, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: Запад не сможет сделать Россию слабой или раздербанить на части

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев полагает, что оголтелая русофобия Запада никогда не достигнет дна.
"Экспансия НАТО к нашим границам, экономическая и информационная война, развязанная против нашей страны по всем фронтам, бесконечные угрозы и запугивания, яростное преследование наших граждан за рубежом. Все это — причины того крайнего обострения международной ситуации, которое весь мир переживает в эти дни", — написал он в своем первом посте в телеграме.
Медведев вспомнил известные слова Федора Тютчева о бешеной ненависти, которая разжигалась на Западе и когда-нибудь сорвется с цепи.

"Почва для этой "бешеной ненависти" к России закладывалась США и их сателлитами на протяжении всех 30 лет существования нового российского государства. Просто долгое время она маскировалась лицемерными белозубыми улыбками политиков и дипломатов, которые говорили одно, а делали совершенно иное", — пишет зампред Совбеза.
Он считает, что Западу не понравилась сильная Россия, способная отстаивать свои интересы и защищать собственных граждан в других странах.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 21:19
Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией
"Лютая русофобия <…> буквально сорвалась с цепи, захлебываясь в бессильной злобе", — отметил Медведев.
По его мнению, Запад рассчитывает загнать Россию в угол, поставить на колени и перевоспитать по лекалам англо-саксонского мира, сделать слабой и полностью покорной, а еще лучше — раздербанить на части.
"Не выйдет", — заключил он.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
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