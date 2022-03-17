https://ria.ru/20220317/rossiya-1778651331.html

В Кремле объяснили слова Путина о самоочищении России

В Кремле объяснили слова Путина о самоочищении России - РИА Новости, 17.03.2022

В Кремле объяснили слова Путина о самоочищении России

На фоне спецоперации РФ на территории Украины проявляются и предатели, которые исчезают из нашей жизни, покидают должности и страну, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:29

2022-03-17T13:29

2022-03-17T15:05

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. На фоне спецоперации РФ на территории Украины проявляются и предатели, которые исчезают из нашей жизни, покидают должности и страну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление о "самоочищении" России.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ заявил, что естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит Россию."В подобные нелегкие времена и в подобные ответственные ситуации, эмоционально очень такие экзальтированные ситуации, как раз очень много людей показывают свою сущность. И очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями. Они сами исчезают из нашей жизни, кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну и переезжает в другие государства. Так это очищение и происходит. Кто-то нарушает закон, и несет за это наказание в соответствии с судебными решениями", - сказал Песков, комментируя слова президента России о предателях и очищении общества.Он отметил, что сегодня все очень эмоционально проявляют свое отношение к происходящему, комментируя нанесение буквы Z на дверях противников спецоперации на Украине. Однако тех, кто "эмоционально и действенно" поддерживает президента подавляющее большинство, заявил он.

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, украина, владимир путин