https://ria.ru/20220317/rossiya-1778651331.html
В Кремле объяснили слова Путина о самоочищении России
В Кремле объяснили слова Путина о самоочищении России - РИА Новости, 17.03.2022
В Кремле объяснили слова Путина о самоочищении России
На фоне спецоперации РФ на территории Украины проявляются и предатели, которые исчезают из нашей жизни, покидают должности и страну, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:29
2022-03-17T13:29
2022-03-17T15:05
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. На фоне спецоперации РФ на территории Украины проявляются и предатели, которые исчезают из нашей жизни, покидают должности и страну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление о "самоочищении" России.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ заявил, что естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит Россию."В подобные нелегкие времена и в подобные ответственные ситуации, эмоционально очень такие экзальтированные ситуации, как раз очень много людей показывают свою сущность. И очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями. Они сами исчезают из нашей жизни, кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну и переезжает в другие государства. Так это очищение и происходит. Кто-то нарушает закон, и несет за это наказание в соответствии с судебными решениями", - сказал Песков, комментируя слова президента России о предателях и очищении общества.Он отметил, что сегодня все очень эмоционально проявляют свое отношение к происходящему, комментируя нанесение буквы Z на дверях противников спецоперации на Украине. Однако тех, кто "эмоционально и действенно" поддерживает президента подавляющее большинство, заявил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, украина, владимир путин
13:29 17.03.2022 (обновлено: 15:05 17.03.2022)
В Кремле объяснили слова Путина о самоочищении России
Пресс-секретарь Песков заявил, что слова Путина о самоочищении России касались предателей
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. На фоне спецоперации РФ на территории Украины проявляются и предатели, которые исчезают из нашей жизни, покидают должности и страну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление о "самоочищении" России.
Ранее президент РФ Владимир Путин
в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ заявил, что естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит Россию
.
"В подобные нелегкие времена и в подобные ответственные ситуации, эмоционально очень такие экзальтированные ситуации, как раз очень много людей показывают свою сущность. И очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями. Они сами исчезают из нашей жизни, кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну и переезжает в другие государства. Так это очищение и происходит. Кто-то нарушает закон, и несет за это наказание в соответствии с судебными решениями", - сказал Песков, комментируя слова президента России о предателях и очищении общества.
Он отметил, что сегодня все очень эмоционально проявляют свое отношение к происходящему, комментируя нанесение буквы Z на дверях противников спецоперации на Украине
. Однако тех, кто "эмоционально и действенно" поддерживает президента подавляющее большинство, заявил он.