https://ria.ru/20220317/reysy-1778685523.html

Минтранс перечислил страны, в которые можно улететь из России

Минтранс перечислил страны, в которые можно улететь из России - РИА Новости, 17.03.2022

Минтранс перечислил страны, в которые можно улететь из России

В Министерстве транспорта РФ назвали доступные для россиян страны, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T16:59

2022-03-17T16:59

2022-03-17T16:59

туризм

новости - туризм

туризм

пассажиры

министерство транспорта рф (минтранс россии)

туристы

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Министерстве транспорта РФ назвали доступные для россиян страны, сообщает АТОР.По данным ведомства, на данный момент за границу летают шесть российских авиакомпаний. Они выполняют полеты в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Киргизию, Турцию, ОАЭ, Таджикистан и Узбекистан с совокупной частотой около 250 рейсов в неделю."Для осуществления зарубежных рейсов нашими перевозчиками используются воздушные суда, у которых отсутствует риск быть задержанными за границей, в том числе 147 российских самолетов Сухой Суперджет-100 (SSJ100)", – сообщают в Минтрансе.Уточняется, что улететь за границу также можно на лайнерах зарубежных авиакомпаний. Сейчас рейсы в Россию осуществляют 29 перевозчиков из Алжира, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Израиля, Индии, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Марокко, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

https://ria.ru/20220317/airserbia-1778624141.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, туризм, пассажиры, министерство транспорта рф (минтранс россии), туристы