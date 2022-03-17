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Минтранс перечислил страны, в которые можно улететь из России
Минтранс перечислил страны, в которые можно улететь из России - РИА Новости, 17.03.2022
Минтранс перечислил страны, в которые можно улететь из России
В Министерстве транспорта РФ назвали доступные для россиян страны, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:59
2022-03-17T16:59
2022-03-17T16:59
туризм
новости - туризм
туризм
пассажиры
министерство транспорта рф (минтранс россии)
туристы
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Министерстве транспорта РФ назвали доступные для россиян страны, сообщает АТОР.По данным ведомства, на данный момент за границу летают шесть российских авиакомпаний. Они выполняют полеты в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Киргизию, Турцию, ОАЭ, Таджикистан и Узбекистан с совокупной частотой около 250 рейсов в неделю."Для осуществления зарубежных рейсов нашими перевозчиками используются воздушные суда, у которых отсутствует риск быть задержанными за границей, в том числе 147 российских самолетов Сухой Суперджет-100 (SSJ100)", – сообщают в Минтрансе.Уточняется, что улететь за границу также можно на лайнерах зарубежных авиакомпаний. Сейчас рейсы в Россию осуществляют 29 перевозчиков из Алжира, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Израиля, Индии, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Марокко, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, пассажиры, министерство транспорта рф (минтранс россии), туристы
Минтранс перечислил страны, в которые можно улететь из России
Минтранс подсчитал зарубежные рейсы, которые сейчас доступны россиянам
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
В Министерстве транспорта РФ назвали доступные для россиян страны, сообщает
АТОР.
По данным ведомства, на данный момент за границу летают шесть российских авиакомпаний. Они выполняют полеты в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Киргизию, Турцию, ОАЭ, Таджикистан и Узбекистан с совокупной частотой около 250 рейсов в неделю.
"Для осуществления зарубежных рейсов нашими перевозчиками используются воздушные суда, у которых отсутствует риск быть задержанными за границей, в том числе 147 российских самолетов Сухой Суперджет-100 (SSJ100)", – сообщают в Минтрансе.
Уточняется, что улететь за границу также можно на лайнерах зарубежных авиакомпаний. Сейчас рейсы в Россию осуществляют 29 перевозчиков из Алжира, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Израиля, Индии, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Марокко, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.