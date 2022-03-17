https://ria.ru/20220317/razgovor-1778644998.html
В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Кадырова
В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Кадырова - РИА Новости, 17.03.2022
В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Кадырова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова накануне, но детали не РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:11
2022-03-17T13:11
2022-03-17T14:15
политика
рамзан кадыров
владимир путин
украина
мариуполь
россия
чеченская республика (чечня)
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова накануне, но детали не стал раскрывать."Нельзя уточнить, мы договорились, что по вопросам ведения военной операции мы не будем давать. Это прерогатива министерства обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что означают слова Кадырова о том, в чем заключалось прямое руководство Путиным.При этом Песков уточнил, что лучше за разъяснениями обратиться или к Кадырову, или к министерству обороны. "Действительно, как и планировал, президент потом с Кадыровым созвонился, и они обсудили то, что хотели обсудить", - добавил он.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговорит в среду с главой Чечни Рамзаном Кадыровым по телефону и обсудит, в частности, действия чеченских военнослужащих, которые достойно выполняют свои задачи в ходе спецоперации на Украине. Позже глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что российские силы в районе Мариуполя вызволили спецназовцев из "бандитского кольца", в котором они находились несколько дней, спецоперация проходила под прямым руководством Путина.Сегодня во второй половине дня, как рассказал Песков, Путин также проведет телефонный разговор, но на этот раз - международный.
https://ria.ru/20220317/spetsnaz-1778581937.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, рамзан кадыров, владимир путин, украина, мариуполь, россия, чеченская республика (чечня), дмитрий песков
13:11 17.03.2022 (обновлено: 14:15 17.03.2022)
В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Кадырова
Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Кадырова, но детали раскрывать не стал
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова накануне, но детали не стал раскрывать.
"Нельзя уточнить, мы договорились, что по вопросам ведения военной операции мы не будем давать. Это прерогатива министерства обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что означают слова Кадырова о том, в чем заключалось прямое руководство Путиным.
При этом Песков уточнил, что лучше за разъяснениями обратиться или к Кадырову, или к министерству обороны. "Действительно, как и планировал, президент потом с Кадыровым созвонился, и они обсудили то, что хотели обсудить", - добавил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин
сообщил, что переговорит в среду с главой Чечни Рамзаном Кадыровым
по телефону и обсудит, в частности, действия чеченских военнослужащих, которые достойно выполняют свои задачи в ходе спецоперации на Украине
. Позже глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что российские силы в районе Мариуполя
вызволили спецназовцев из "бандитского кольца", в котором они находились несколько дней, спецоперация проходила под прямым руководством Путина.
Сегодня во второй половине дня, как рассказал Песков, Путин также проведет телефонный разговор, но на этот раз - международный.