https://ria.ru/20220317/razgovor-1778644998.html

В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Кадырова

В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Кадырова - РИА Новости, 17.03.2022

В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Кадырова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова накануне, но детали не РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:11

2022-03-17T13:11

2022-03-17T14:15

политика

рамзан кадыров

владимир путин

украина

мариуполь

россия

чеченская республика (чечня)

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова накануне, но детали не стал раскрывать."Нельзя уточнить, мы договорились, что по вопросам ведения военной операции мы не будем давать. Это прерогатива министерства обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что означают слова Кадырова о том, в чем заключалось прямое руководство Путиным.При этом Песков уточнил, что лучше за разъяснениями обратиться или к Кадырову, или к министерству обороны. "Действительно, как и планировал, президент потом с Кадыровым созвонился, и они обсудили то, что хотели обсудить", - добавил он.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговорит в среду с главой Чечни Рамзаном Кадыровым по телефону и обсудит, в частности, действия чеченских военнослужащих, которые достойно выполняют свои задачи в ходе спецоперации на Украине. Позже глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что российские силы в районе Мариуполя вызволили спецназовцев из "бандитского кольца", в котором они находились несколько дней, спецоперация проходила под прямым руководством Путина.Сегодня во второй половине дня, как рассказал Песков, Путин также проведет телефонный разговор, но на этот раз - международный.

https://ria.ru/20220317/spetsnaz-1778581937.html

https://ria.ru/20220316/kadyrov-1778568024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, рамзан кадыров, владимир путин, украина, мариуполь, россия, чеченская республика (чечня), дмитрий песков