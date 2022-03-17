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В Госдуме назвали слова Байдена о Путине хамскими - РИА Новости, 17.03.2022
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В Госдуме назвали слова Байдена о Путине хамскими
В Госдуме назвали слова Байдена о Путине хамскими - РИА Новости, 17.03.2022
В Госдуме назвали слова Байдена о Путине хамскими
Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий назвал хамскими и кощунственными слова президента США Джо Байдена о его российском коллеге Владимире... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:11
2022-03-17T12:25
в мире
владимир путин
россия
ирак
югославия
вооруженные силы рф
нато
джо байден
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий назвал хамскими и кощунственными слова президента США Джо Байдена о его российском коллеге Владимире Путине, а также напомнил о причастности Байдена к американской агрессии против Югославии, Ирака и Сирии.Слуцкий отметил, что, назвав Путина "военным преступником", Байден допустил абсолютно неприемлемые высказывания."Мы, к сожалению, не в первый раз слышим из Вашингтона хамские заявления. Но особенно кощунственно слова Байдена звучат именно сейчас - на фоне недавнего ракетного удара по Донецку, унесшего жизни более 20 человек, в том числе детей. Военные преступники – это те, кто отдавал такие приказы и те, кто их покрывает!" - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Парламентарий сообщил также, что в 1999 году Байден, еще будучи сенатором, "практически бравировал тем, что предлагал бомбить Белград". "Более того, Байден – один из авторов резолюции с призывом начать бомбардировки Югославии. Тогда коалиция НАТО без разбора лупила по мирным гражданам и даже иностранным посольствам", - продолжил Слуцкий.Кроме того, напомнил он, еще с 1998 года Байден выступал с призывами атаковать Ирак, а в 2002 году голосовал за вторжение в эту страну. "И, конечно же, не будем забывать, что конфликт в Сирии, когда США щедро поддерживали "умеренную оппозицию", то есть боевиков и экстремистов, разразился именно при администрации Обамы – Байдена (бывшего тогда вице-президентом США - ред.). Это уже отдельное досье, которое не закончилось трагично только благодаря помощи, оказанной Россией законному сирийскому правительству", - сообщил Слуцкий.Ранее в четверг слова Байдена в адрес Путина прокомментировал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. В своем Telegram-канале он опубликовал видеозапись, где Байден признаётся, что именно он предложил бомбить Белград и отправить пилотов американских ВВС уничтожать мосты на Дунае. "Может, Байдену напомнить, кто военный преступник?" - подписал Рогозин данное видео.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/isterika-1778580505.html
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ирак
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в мире, владимир путин, россия, ирак, югославия, вооруженные силы рф, нато, джо байден, леонид слуцкий (политик), госдума рф, сша
12:11 17.03.2022 (обновлено: 12:25 17.03.2022)
 
В Госдуме назвали слова Байдена о Путине хамскими

Депутат Слуцкий назвал слова Байдена о Путине хамскими, напомнив про Белград, Ирак и Сирию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий назвал хамскими и кощунственными слова президента США Джо Байдена о его российском коллеге Владимире Путине, а также напомнил о причастности Байдена к американской агрессии против Югославии, Ирака и Сирии.
Слуцкий отметил, что, назвав Путина "военным преступником", Байден допустил абсолютно неприемлемые высказывания.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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Володин рассказал об "истерике" Байдена из-за Украины
"Мы, к сожалению, не в первый раз слышим из Вашингтона хамские заявления. Но особенно кощунственно слова Байдена звучат именно сейчас - на фоне недавнего ракетного удара по Донецку, унесшего жизни более 20 человек, в том числе детей. Военные преступники – это те, кто отдавал такие приказы и те, кто их покрывает!" - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Парламентарий сообщил также, что в 1999 году Байден, еще будучи сенатором, "практически бравировал тем, что предлагал бомбить Белград". "Более того, Байден – один из авторов резолюции с призывом начать бомбардировки Югославии. Тогда коалиция НАТО без разбора лупила по мирным гражданам и даже иностранным посольствам", - продолжил Слуцкий.
Кроме того, напомнил он, еще с 1998 года Байден выступал с призывами атаковать Ирак, а в 2002 году голосовал за вторжение в эту страну. "И, конечно же, не будем забывать, что конфликт в Сирии, когда США щедро поддерживали "умеренную оппозицию", то есть боевиков и экстремистов, разразился именно при администрации Обамы – Байдена (бывшего тогда вице-президентом США - ред.). Это уже отдельное досье, которое не закончилось трагично только благодаря помощи, оказанной Россией законному сирийскому правительству", - сообщил Слуцкий.
Ранее в четверг слова Байдена в адрес Путина прокомментировал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. В своем Telegram-канале он опубликовал видеозапись, где Байден признаётся, что именно он предложил бомбить Белград и отправить пилотов американских ВВС уничтожать мосты на Дунае. "Может, Байдену напомнить, кто военный преступник?" - подписал Рогозин данное видео.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 10:38
Аморальный лидер: в США осудили крестовый поход Байдена против России
 
В миреВладимир ПутинРоссияИракЮгославияВооруженные силы РФНАТОДжо БайденЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФСША
 
 
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