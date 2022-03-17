Раскрыта схема антироссийской пропаганды украинских властей

09:58 17.03.2022 (обновлено: 11:03 17.03.2022)
Экс-депутат Рады раскрыл схему Киева по распространению фэйков о России
Экс-депутат Рады Кива: Киев крадет блогеров и заставляет их распространять фэйки о России
Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины берет в заложники блогеров и лидеров общественного мнения, заставляя их распространять ложную информацию о "неизбежном поражении России", рассказал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале.
"Власть давно превратилась в террористов, использующих украинский народ в качестве заложников", — написал он.
Для примера политик привел ситуацию с офицером ВМФ Украины Юрием Дудкиным, который после "исчезновения" начал писать в социальных сетях посты в поддержку Владимира Зеленского. При этом военный, по словам Кивы, всегда "ненавидел" украинского лидера.
"Поэтому не ждите понимания от украинцев, их сознание стерто страхом и откровенной пропагандой", — заключил экс-депутат.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.