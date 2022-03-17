https://ria.ru/20220317/predpriyatiya-1778673119.html
Власти поддержат предприятия, взявшие паузу для отладки каналов поставки
Власти поддержат предприятия, взявшие паузу для отладки каналов поставки - РИА Новости, 17.03.2022
Власти поддержат предприятия, взявшие паузу для отладки каналов поставки
Государство поддержит предприятия, которые "взяли паузу" для отладки каналов поставки, оплатой временных работ сотрудников, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:09
2022-03-17T15:09
2022-03-17T15:09
экономика
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Государство поддержит предприятия, которые "взяли паузу" для отладки каналов поставки, оплатой временных работ сотрудников, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В некоторых случаях для перестройки производственных цепочек, отладки новых каналов поставки производство уходит на паузу. Государство поддержит такие организации оплатой временных работ для сотрудников", - сказала вице-премьер на пленарном заседании в рамках VI Санкт-Петербургского Международного форума труда.
https://ria.ru/20220317/niokr-1778668397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, татьяна голикова, россия
Власти поддержат предприятия, взявшие паузу для отладки каналов поставки
Голикова: государство поддержит предприятия, взявшие паузу для отладки каналов поставки