https://ria.ru/20220317/predpriyatiya-1778673119.html

Власти поддержат предприятия, взявшие паузу для отладки каналов поставки

Власти поддержат предприятия, взявшие паузу для отладки каналов поставки - РИА Новости, 17.03.2022

Власти поддержат предприятия, взявшие паузу для отладки каналов поставки

Государство поддержит предприятия, которые "взяли паузу" для отладки каналов поставки, оплатой временных работ сотрудников, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:09

2022-03-17T15:09

2022-03-17T15:09

экономика

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Государство поддержит предприятия, которые "взяли паузу" для отладки каналов поставки, оплатой временных работ сотрудников, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В некоторых случаях для перестройки производственных цепочек, отладки новых каналов поставки производство уходит на паузу. Государство поддержит такие организации оплатой временных работ для сотрудников", - сказала вице-премьер на пленарном заседании в рамках VI Санкт-Петербургского Международного форума труда.

https://ria.ru/20220317/niokr-1778668397.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, татьяна голикова, россия