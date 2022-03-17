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Правительство выделит 40 миллиардов рублей на поддержку занятости - РИА Новости, 17.03.2022
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Правительство выделит 40 миллиардов рублей на поддержку занятости
Правительство выделит 40 миллиардов рублей на поддержку занятости - РИА Новости, 17.03.2022
Правительство выделит 40 миллиардов рублей на поддержку занятости
Правительство направит на поддержку занятости около 40 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:56
2022-03-17T14:12
общество
правительство рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство направит на поддержку занятости около 40 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.‍Большая часть суммы - свыше 25,5 миллиардов рублей - будет направлено на создание в субъектах РФ временных вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места."При необходимости воспользоваться такой помощью смогут 400 тысяч человек", - добавил Мишустин.На реализацию региональных программ занятости предусмотрено более 7 млрд рублей. Сотрудники промышленных предприятий смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование, что позволит им сохранить занятость, если производство будет переориентировано. Такая мера коснется 125 тысяч граждан."Остальные средства - почти 6 миллиардов рублей - пойдут на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов. После их окончания еще не менее 100 тысяч человек получат востребованные навыки и около 75 тысяч смогут открыть свое дело или зарегистрироваться в качестве самозанятых", - рассказал премьер.
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общество, правительство рф, санкции в отношении россии
13:56 17.03.2022 (обновлено: 14:12 17.03.2022)
 
Правительство выделит 40 миллиардов рублей на поддержку занятости

Правительство выделит 40 миллиардов рублей на поддержку занятости

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство направит на поддержку занятости около 40 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня правительство выделит существенное финансирование на реализацию первого пакета решений по поддержке занятости, которые вошли в план первоочередных мероприятий. В общей сложности это почти 40 миллиардов рублей", - сказал он на заседании кабмина.
‍Большая часть суммы - свыше 25,5 миллиардов рублей - будет направлено на создание в субъектах РФ временных вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места.
"При необходимости воспользоваться такой помощью смогут 400 тысяч человек", - добавил Мишустин.
На реализацию региональных программ занятости предусмотрено более 7 млрд рублей. Сотрудники промышленных предприятий смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование, что позволит им сохранить занятость, если производство будет переориентировано. Такая мера коснется 125 тысяч граждан.
"Остальные средства - почти 6 миллиардов рублей - пойдут на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов. После их окончания еще не менее 100 тысяч человек получат востребованные навыки и около 75 тысяч смогут открыть свое дело или зарегистрироваться в качестве самозанятых", - рассказал премьер.
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ОбществоПравительство РФСанкции в отношении России
 
 
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