https://ria.ru/20220317/pravitelstvo-1778657701.html
Правительство выделит 40 миллиардов рублей на поддержку занятости
Правительство выделит 40 миллиардов рублей на поддержку занятости - РИА Новости, 17.03.2022
Правительство выделит 40 миллиардов рублей на поддержку занятости
Правительство направит на поддержку занятости около 40 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:56
2022-03-17T13:56
2022-03-17T14:12
общество
правительство рф
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775846966_0:0:2927:1647_1920x0_80_0_0_eb7ef432b7524f8d731253c13f996534.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство направит на поддержку занятости около 40 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Большая часть суммы - свыше 25,5 миллиардов рублей - будет направлено на создание в субъектах РФ временных вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места."При необходимости воспользоваться такой помощью смогут 400 тысяч человек", - добавил Мишустин.На реализацию региональных программ занятости предусмотрено более 7 млрд рублей. Сотрудники промышленных предприятий смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование, что позволит им сохранить занятость, если производство будет переориентировано. Такая мера коснется 125 тысяч граждан."Остальные средства - почти 6 миллиардов рублей - пойдут на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов. После их окончания еще не менее 100 тысяч человек получат востребованные навыки и около 75 тысяч смогут открыть свое дело или зарегистрироваться в качестве самозанятых", - рассказал премьер.
https://ria.ru/20220309/bezrabotitsa-1777281966.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775847124_0:0:2544:1908_1920x0_80_0_0_0a3e1188473732681ea2addb6c26ab40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, правительство рф, санкции в отношении россии
13:56 17.03.2022 (обновлено: 14:12 17.03.2022)
Правительство выделит 40 миллиардов рублей на поддержку занятости
Правительство выделит 40 миллиардов рублей на поддержку занятости
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство направит на поддержку занятости около 40 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня правительство выделит существенное финансирование на реализацию первого пакета решений по поддержке занятости, которые вошли в план первоочередных мероприятий. В общей сложности это почти 40 миллиардов рублей", - сказал он на заседании кабмина.
Большая часть суммы - свыше 25,5 миллиардов рублей - будет направлено на создание в субъектах РФ временных вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места.
"При необходимости воспользоваться такой помощью смогут 400 тысяч человек", - добавил Мишустин.
На реализацию региональных программ занятости предусмотрено более 7 млрд рублей. Сотрудники промышленных предприятий смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование, что позволит им сохранить занятость, если производство будет переориентировано. Такая мера коснется 125 тысяч граждан.
"Остальные средства - почти 6 миллиардов рублей - пойдут на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов. После их окончания еще не менее 100 тысяч человек получат востребованные навыки и около 75 тысяч смогут открыть свое дело или зарегистрироваться в качестве самозанятых", - рассказал премьер.