https://ria.ru/20220317/pravitelstvo-1778657701.html

Правительство выделит 40 миллиардов рублей на поддержку занятости

Правительство выделит 40 миллиардов рублей на поддержку занятости - РИА Новости, 17.03.2022

Правительство выделит 40 миллиардов рублей на поддержку занятости

Правительство направит на поддержку занятости около 40 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:56

2022-03-17T13:56

2022-03-17T14:12

общество

правительство рф

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775846966_0:0:2927:1647_1920x0_80_0_0_eb7ef432b7524f8d731253c13f996534.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство направит на поддержку занятости около 40 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.‍Большая часть суммы - свыше 25,5 миллиардов рублей - будет направлено на создание в субъектах РФ временных вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места."При необходимости воспользоваться такой помощью смогут 400 тысяч человек", - добавил Мишустин.На реализацию региональных программ занятости предусмотрено более 7 млрд рублей. Сотрудники промышленных предприятий смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование, что позволит им сохранить занятость, если производство будет переориентировано. Такая мера коснется 125 тысяч граждан."Остальные средства - почти 6 миллиардов рублей - пойдут на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов. После их окончания еще не менее 100 тысяч человек получат востребованные навыки и около 75 тысяч смогут открыть свое дело или зарегистрироваться в качестве самозанятых", - рассказал премьер.

https://ria.ru/20220309/bezrabotitsa-1777281966.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, правительство рф, санкции в отношении россии