https://ria.ru/20220317/posobiya-1778594569.html

В Совфеде прокомментировали повышение пенсий и соцвыплат

В Совфеде прокомментировали повышение пенсий и соцвыплат - РИА Новости, 17.03.2022

В Совфеде прокомментировали повышение пенсий и соцвыплат

Повышение пенсий и соцвыплат в РФ может быть проведено, исходя из уровня инфляции, у правительства есть механизмы для установления процента индексации, сказала... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T09:37

2022-03-17T09:37

2022-03-17T10:44

общество

россия

елена бибикова

совет федерации рф

пенсии

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Повышение пенсий и соцвыплат в РФ может быть проведено, исходя из уровня инфляции, у правительства есть механизмы для установления процента индексации, сказала РИА Новости в четверг замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что в России будут повышены зарплаты работников бюджетной сферы, пенсии, соцвыплаты, МРОТ."Я думаю, (повышение выплат) будет, исходя из уровня инфляции", - сказала парламентарий.По ее словам, у правительства есть механизмы для установления процента индексации.Законодатель затруднилась сказать, на какой уровень может быть произведено повышение соцвыплат и пенсий, отметив, что нужна статистика, кроме того, из разных регионов идет различная информация."Я буквально вчера разговаривала с Минтруда, они также придерживаются позиции, что (повышение выплат) – исходя из уровня инфляции", - отметила Бибикова.Сенатор считает, что для повышения зарплат, пенсий, соцвыплат "законодательного решения не потребуется". Она напомнила, что ранее Совфед принял соответствующий закон, который предоставляет кабмину достаточно широкие полномочия.

https://ria.ru/20220315/pensii-1778221954.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, елена бибикова, совет федерации рф, пенсии