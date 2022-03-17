https://ria.ru/20220317/posobiya-1778594569.html
В Совфеде прокомментировали повышение пенсий и соцвыплат
В Совфеде прокомментировали повышение пенсий и соцвыплат - РИА Новости, 17.03.2022
В Совфеде прокомментировали повышение пенсий и соцвыплат
Повышение пенсий и соцвыплат в РФ может быть проведено, исходя из уровня инфляции, у правительства есть механизмы для установления процента индексации, сказала... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T09:37
2022-03-17T09:37
2022-03-17T10:44
общество
россия
елена бибикова
совет федерации рф
пенсии
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Повышение пенсий и соцвыплат в РФ может быть проведено, исходя из уровня инфляции, у правительства есть механизмы для установления процента индексации, сказала РИА Новости в четверг замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что в России будут повышены зарплаты работников бюджетной сферы, пенсии, соцвыплаты, МРОТ."Я думаю, (повышение выплат) будет, исходя из уровня инфляции", - сказала парламентарий.По ее словам, у правительства есть механизмы для установления процента индексации.Законодатель затруднилась сказать, на какой уровень может быть произведено повышение соцвыплат и пенсий, отметив, что нужна статистика, кроме того, из разных регионов идет различная информация."Я буквально вчера разговаривала с Минтруда, они также придерживаются позиции, что (повышение выплат) – исходя из уровня инфляции", - отметила Бибикова.Сенатор считает, что для повышения зарплат, пенсий, соцвыплат "законодательного решения не потребуется". Она напомнила, что ранее Совфед принял соответствующий закон, который предоставляет кабмину достаточно широкие полномочия.
https://ria.ru/20220315/pensii-1778221954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, елена бибикова, совет федерации рф, пенсии
09:37 17.03.2022 (обновлено: 10:44 17.03.2022)
В Совфеде прокомментировали повышение пенсий и соцвыплат
Сенатор Бибикова: пенсии и соцвыплаты могут быть повышены в зависимости от уровня инфляции
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Повышение пенсий и соцвыплат в РФ может быть проведено, исходя из уровня инфляции, у правительства есть механизмы для установления процента индексации, сказала РИА Новости в четверг замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.
Ранее президент РФ Владимир Путин
сообщил о том, что в России
будут повышены зарплаты работников бюджетной сферы, пенсии, соцвыплаты, МРОТ.
"Я думаю, (повышение выплат) будет, исходя из уровня инфляции", - сказала парламентарий.
По ее словам, у правительства есть механизмы для установления процента индексации.
Законодатель затруднилась сказать, на какой уровень может быть произведено повышение соцвыплат и пенсий, отметив, что нужна статистика, кроме того, из разных регионов идет различная информация.
"Я буквально вчера разговаривала с Минтруда, они также придерживаются позиции, что (повышение выплат) – исходя из уровня инфляции", - отметила Бибикова.
Сенатор считает, что для повышения зарплат, пенсий, соцвыплат "законодательного решения не потребуется". Она напомнила, что ранее Совфед
принял соответствующий закон, который предоставляет кабмину достаточно широкие полномочия.