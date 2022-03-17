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В Совфеде прокомментировали повышение пенсий и соцвыплат - РИА Новости, 17.03.2022
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В Совфеде прокомментировали повышение пенсий и соцвыплат
В Совфеде прокомментировали повышение пенсий и соцвыплат - РИА Новости, 17.03.2022
В Совфеде прокомментировали повышение пенсий и соцвыплат
Повышение пенсий и соцвыплат в РФ может быть проведено, исходя из уровня инфляции, у правительства есть механизмы для установления процента индексации, сказала... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T09:37
2022-03-17T10:44
общество
россия
елена бибикова
совет федерации рф
пенсии
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Повышение пенсий и соцвыплат в РФ может быть проведено, исходя из уровня инфляции, у правительства есть механизмы для установления процента индексации, сказала РИА Новости в четверг замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что в России будут повышены зарплаты работников бюджетной сферы, пенсии, соцвыплаты, МРОТ."Я думаю, (повышение выплат) будет, исходя из уровня инфляции", - сказала парламентарий.По ее словам, у правительства есть механизмы для установления процента индексации.Законодатель затруднилась сказать, на какой уровень может быть произведено повышение соцвыплат и пенсий, отметив, что нужна статистика, кроме того, из разных регионов идет различная информация."Я буквально вчера разговаривала с Минтруда, они также придерживаются позиции, что (повышение выплат) – исходя из уровня инфляции", - отметила Бибикова.Сенатор считает, что для повышения зарплат, пенсий, соцвыплат "законодательного решения не потребуется". Она напомнила, что ранее Совфед принял соответствующий закон, который предоставляет кабмину достаточно широкие полномочия.
https://ria.ru/20220315/pensii-1778221954.html
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общество, россия, елена бибикова, совет федерации рф, пенсии
09:37 17.03.2022 (обновлено: 10:44 17.03.2022)
 
В Совфеде прокомментировали повышение пенсий и соцвыплат

Сенатор Бибикова: пенсии и соцвыплаты могут быть повышены в зависимости от уровня инфляции

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗамглавы Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова
Замглавы Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Замглавы Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Повышение пенсий и соцвыплат в РФ может быть проведено, исходя из уровня инфляции, у правительства есть механизмы для установления процента индексации, сказала РИА Новости в четверг замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что в России будут повышены зарплаты работников бюджетной сферы, пенсии, соцвыплаты, МРОТ.
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15 марта, 11:54
Сенатор заявил о необходимости повышения пенсий на 20-30 процентов
"Я думаю, (повышение выплат) будет, исходя из уровня инфляции", - сказала парламентарий.
По ее словам, у правительства есть механизмы для установления процента индексации.
Законодатель затруднилась сказать, на какой уровень может быть произведено повышение соцвыплат и пенсий, отметив, что нужна статистика, кроме того, из разных регионов идет различная информация.
"Я буквально вчера разговаривала с Минтруда, они также придерживаются позиции, что (повышение выплат) – исходя из уровня инфляции", - отметила Бибикова.
Сенатор считает, что для повышения зарплат, пенсий, соцвыплат "законодательного решения не потребуется". Она напомнила, что ранее Совфед принял соответствующий закон, который предоставляет кабмину достаточно широкие полномочия.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 июля 2017
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ОбществоРоссияЕлена БибиковаСовет Федерации РФПенсии
 
 
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