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Путин дал поручения по развитию отечественной индустрии детских товаров
Путин дал поручения по развитию отечественной индустрии детских товаров - РИА Новости, 17.03.2022
Путин дал поручения по развитию отечественной индустрии детских товаров
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству актуализировать план мероприятий по развитию российской индустрии детских товаров на 2020–2024 годы, а также... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T18:48
2022-03-17T18:48
2022-03-17T18:48
дети
россия
владимир путин
правительство рф
общество
экономика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству актуализировать план мероприятий по развитию российской индустрии детских товаров на 2020–2024 годы, а также определить объем и источники финансирования, говорится в сообщении на сайте Кремля.Кабмину также необходимо усилить господдержку отечественной индустрии товаров для детей. Речь идет о стимулировании закупок за счет бюджетных средств и расширении перечня продукции, облагаемой налогом на добавленную стоимость по льготной ставке 10%.Кроме того, Путин поручил профинансировать закупку отечественного спортивного оборудования и инвентаря для детских спортивных организаций, а также отечественных музыкальных инструментов и звукового оборудования для детских музыкальных школ в 2022–2024 годах."Обеспечить разработку и реализацию федеральной программы, направленной на восстановление и строительство до 2030 года в субъектах Российской Федерации объектов отдыха детей и их оздоровления, в том числе строительство объектов из быстровозводимых конструкций по типовым проектам, предусмотрев финансовое обеспечение реализации мероприятий указанной программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета начиная с 2023 года", - отмечается в списке поручений кабмину.Также правительство должно рассмотреть вопрос о расширении ассортимента товаров для детей, включенных в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, и разработать комплекс мер по оказанию содействия в получении международных сертификатов отечественными производителями спортивного оборудования и инвентаря.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дети, россия, владимир путин, правительство рф, общество, экономика
Путин дал поручения по развитию отечественной индустрии детских товаров
Путин дал правительству ряд поручений по развитию отечественной индустрии детских товаров
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству актуализировать план мероприятий по развитию российской индустрии детских товаров на 2020–2024 годы, а также определить объем и источники финансирования, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кабмину также необходимо усилить господдержку отечественной индустрии товаров для детей. Речь идет о стимулировании закупок за счет бюджетных средств и расширении перечня продукции, облагаемой налогом на добавленную стоимость по льготной ставке 10%.
Кроме того, Путин поручил профинансировать закупку отечественного спортивного оборудования и инвентаря для детских спортивных организаций, а также отечественных музыкальных инструментов и звукового оборудования для детских музыкальных школ в 2022–2024 годах.
"Обеспечить разработку и реализацию федеральной программы, направленной на восстановление и строительство до 2030 года в субъектах Российской Федерации
объектов отдыха детей и их оздоровления, в том числе строительство объектов из быстровозводимых конструкций по типовым проектам, предусмотрев финансовое обеспечение реализации мероприятий указанной программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета начиная с 2023 года", - отмечается в списке поручений кабмину.
Также правительство должно рассмотреть вопрос о расширении ассортимента товаров для детей, включенных в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, и разработать комплекс мер по оказанию содействия в получении международных сертификатов отечественными производителями спортивного оборудования и инвентаря.