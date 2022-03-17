https://ria.ru/20220317/porucheniya-1778722577.html

Путин дал поручения по развитию отечественной индустрии детских товаров

Путин дал поручения по развитию отечественной индустрии детских товаров - РИА Новости, 17.03.2022

Путин дал поручения по развитию отечественной индустрии детских товаров

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству актуализировать план мероприятий по развитию российской индустрии детских товаров на 2020–2024 годы, а также... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T18:48

2022-03-17T18:48

2022-03-17T18:48

дети

россия

владимир путин

правительство рф

общество

экономика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству актуализировать план мероприятий по развитию российской индустрии детских товаров на 2020–2024 годы, а также определить объем и источники финансирования, говорится в сообщении на сайте Кремля.Кабмину также необходимо усилить господдержку отечественной индустрии товаров для детей. Речь идет о стимулировании закупок за счет бюджетных средств и расширении перечня продукции, облагаемой налогом на добавленную стоимость по льготной ставке 10%.Кроме того, Путин поручил профинансировать закупку отечественного спортивного оборудования и инвентаря для детских спортивных организаций, а также отечественных музыкальных инструментов и звукового оборудования для детских музыкальных школ в 2022–2024 годах."Обеспечить разработку и реализацию федеральной программы, направленной на восстановление и строительство до 2030 года в субъектах Российской Федерации объектов отдыха детей и их оздоровления, в том числе строительство объектов из быстровозводимых конструкций по типовым проектам, предусмотрев финансовое обеспечение реализации мероприятий указанной программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета начиная с 2023 года", - отмечается в списке поручений кабмину.Также правительство должно рассмотреть вопрос о расширении ассортимента товаров для детей, включенных в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, и разработать комплекс мер по оказанию содействия в получении международных сертификатов отечественными производителями спортивного оборудования и инвентаря.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дети, россия, владимир путин, правительство рф, общество, экономика