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Томская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Томская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса - РИА Новости, 17.03.2022

Томская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Первая партия собранных томичами для жителей Донецкой и Луганской народных республик продовольствия и вещей первой необходимости отправилась в Белгородскую... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:01

2022-03-17T11:01

2022-03-17T11:52

обострение ситуации в днр и лнр

общество

томская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

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НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Первая партия собранных томичами для жителей Донецкой и Луганской народных республик продовольствия и вещей первой необходимости отправилась в Белгородскую область, сообщила обладминистрация.Фура с 20 тоннами груза выехала в Белгородскую область, где находится один из федеральных распределительных центров гуманитарной помощи. Оттуда продукты, одежду и другие собранные томичами вещи передадут беженцам из Донбасса."Часть вещей мы оставляем для тех, кто приедет к нам из ДНР, ЛНР и Украины, а часть отправили сегодня. Вторая фура будет формироваться уже на следующей неделе", - приводятся в сообщении слова руководителя регионального штаба "Мы вместе" и томского отделения движения "Волонтеры-медики" Алексея Филимонова.В составе груза от Томской области — детское питание, средства личной гигиены, постельные принадлежности, одежда, обувь, игрушки, канцелярия и продукты с длительным сроком годности: мука, чай, печенье, масло, крупы и консервы. Все собранное — помощь обычных горожан, сельчан, бизнеса и предприятий.Региональным хабом распределения гуманитарной помощи стало одно из подразделений ГУМЧС России по Томской области. Спасатели ведомства также помогают с формированием и погрузкой товаров. Помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик томичи могут в мобильных пунктах сбора. Также для целевых пожертвований открыт специальный благотворительный счет.

томская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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