11:01 17.03.2022 (обновлено: 11:52 17.03.2022)
Томская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса
Томская область отправила фуру с 20 тоннами гумпомощи для жителей ЛНР, ДНР и Украины
© Фото : Администрации Томской областиТомская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик
Томская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик
НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Первая партия собранных томичами для жителей Донецкой и Луганской народных республик продовольствия и вещей первой необходимости отправилась в Белгородскую область, сообщила обладминистрация.
Фура с 20 тоннами груза выехала в Белгородскую область, где находится один из федеральных распределительных центров гуманитарной помощи. Оттуда продукты, одежду и другие собранные томичами вещи передадут беженцам из Донбасса.
© Фото : Администрации Томской областиТомская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик
Томская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик
"Часть вещей мы оставляем для тех, кто приедет к нам из ДНР, ЛНР и Украины, а часть отправили сегодня. Вторая фура будет формироваться уже на следующей неделе", - приводятся в сообщении слова руководителя регионального штаба "Мы вместе" и томского отделения движения "Волонтеры-медики" Алексея Филимонова.
В составе груза от Томской области — детское питание, средства личной гигиены, постельные принадлежности, одежда, обувь, игрушки, канцелярия и продукты с длительным сроком годности: мука, чай, печенье, масло, крупы и консервы. Все собранное — помощь обычных горожан, сельчан, бизнеса и предприятий.
Региональным хабом распределения гуманитарной помощи стало одно из подразделений ГУМЧС России по Томской области. Спасатели ведомства также помогают с формированием и погрузкой товаров. Помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик томичи могут в мобильных пунктах сбора. Также для целевых пожертвований открыт специальный благотворительный счет.