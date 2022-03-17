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Томская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/pomosch-1778608595.html
Томская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса
Томская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса - РИА Новости, 17.03.2022
Томская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса
Первая партия собранных томичами для жителей Донецкой и Луганской народных республик продовольствия и вещей первой необходимости отправилась в Белгородскую... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:01
2022-03-17T11:52
обострение ситуации в днр и лнр
общество
томская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Первая партия собранных томичами для жителей Донецкой и Луганской народных республик продовольствия и вещей первой необходимости отправилась в Белгородскую область, сообщила обладминистрация.Фура с 20 тоннами груза выехала в Белгородскую область, где находится один из федеральных распределительных центров гуманитарной помощи. Оттуда продукты, одежду и другие собранные томичами вещи передадут беженцам из Донбасса."Часть вещей мы оставляем для тех, кто приедет к нам из ДНР, ЛНР и Украины, а часть отправили сегодня. Вторая фура будет формироваться уже на следующей неделе", - приводятся в сообщении слова руководителя регионального штаба "Мы вместе" и томского отделения движения "Волонтеры-медики" Алексея Филимонова.В составе груза от Томской области — детское питание, средства личной гигиены, постельные принадлежности, одежда, обувь, игрушки, канцелярия и продукты с длительным сроком годности: мука, чай, печенье, масло, крупы и консервы. Все собранное — помощь обычных горожан, сельчан, бизнеса и предприятий.Региональным хабом распределения гуманитарной помощи стало одно из подразделений ГУМЧС России по Томской области. Спасатели ведомства также помогают с формированием и погрузкой товаров. Помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик томичи могут в мобильных пунктах сбора. Также для целевых пожертвований открыт специальный благотворительный счет.
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общество, томская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию
11:01 17.03.2022 (обновлено: 11:52 17.03.2022)
 
Томская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Томская область отправила фуру с 20 тоннами гумпомощи для жителей ЛНР, ДНР и Украины

© Фото : Администрации Томской областиТомская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик
Томская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Фото : Администрации Томской области
Томская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Первая партия собранных томичами для жителей Донецкой и Луганской народных республик продовольствия и вещей первой необходимости отправилась в Белгородскую область, сообщила обладминистрация.
Фура с 20 тоннами груза выехала в Белгородскую область, где находится один из федеральных распределительных центров гуманитарной помощи. Оттуда продукты, одежду и другие собранные томичами вещи передадут беженцам из Донбасса.
© Фото : Администрации Томской областиТомская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик
Томская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Фото : Администрации Томской области
Томская область отправила 20 тонн гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик
"Часть вещей мы оставляем для тех, кто приедет к нам из ДНР, ЛНР и Украины, а часть отправили сегодня. Вторая фура будет формироваться уже на следующей неделе", - приводятся в сообщении слова руководителя регионального штаба "Мы вместе" и томского отделения движения "Волонтеры-медики" Алексея Филимонова.
В составе груза от Томской области — детское питание, средства личной гигиены, постельные принадлежности, одежда, обувь, игрушки, канцелярия и продукты с длительным сроком годности: мука, чай, печенье, масло, крупы и консервы. Все собранное — помощь обычных горожан, сельчан, бизнеса и предприятий.
Региональным хабом распределения гуманитарной помощи стало одно из подразделений ГУМЧС России по Томской области. Спасатели ведомства также помогают с формированием и погрузкой товаров. Помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик томичи могут в мобильных пунктах сбора. Также для целевых пожертвований открыт специальный благотворительный счет.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоТомская областьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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