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Колонна МЧС доставила в ЛНР около 50 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/pomosch-1778603907.html
Колонна МЧС доставила в ЛНР около 50 тонн гуманитарной помощи
Колонна МЧС доставила в ЛНР около 50 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 17.03.2022
Колонна МЧС доставила в ЛНР около 50 тонн гуманитарной помощи
Автомобильная колонна МЧС России доставила в четверг в Луганскую народную республику почти 50 тонн гуманитарной помощи, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:38
2022-03-17T10:38
обострение ситуации в днр и лнр
здоровье - общество
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганск
вооруженные силы рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России доставила в четверг в Луганскую народную республику почти 50 тонн гуманитарной помощи, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС ЛНР.Он уточнил, что это 111-я колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью.Предыдущая колонна прибыла в Луганск 13 марта. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
донецкая народная республика
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здоровье - общество, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганск, вооруженные силы рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:38 17.03.2022
 
Колонна МЧС доставила в ЛНР около 50 тонн гуманитарной помощи

Колонна МЧС доставила в ЛНР около 50 тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина с собакой в палаточном лагере
Женщина с собакой в палаточном лагере - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Женщина с собакой в палаточном лагере
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России доставила в четверг в Луганскую народную республику почти 50 тонн гуманитарной помощи, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС ЛНР.
"Нынешний конвой российских спасателей, состоящий из пяти автомобилей, доставил в Луганск более 48,5 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, стройматериалов, а также наборы сухих продовольственных товаров от всероссийской политической партии "Единая Россия", - рассказал представитель пресс-службы ведомства.
Он уточнил, что это 111-я колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью.
Предыдущая колонна прибыла в Луганск 13 марта. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
Инфографика
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганскВооруженные силы РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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