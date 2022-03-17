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Колонна МЧС доставила в ЛНР около 50 тонн гуманитарной помощи
Колонна МЧС доставила в ЛНР около 50 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 17.03.2022
Колонна МЧС доставила в ЛНР около 50 тонн гуманитарной помощи
Автомобильная колонна МЧС России доставила в четверг в Луганскую народную республику почти 50 тонн гуманитарной помощи, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:38
2022-03-17T10:38
2022-03-17T10:38
обострение ситуации в днр и лнр
здоровье - общество
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганск
вооруженные силы рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России доставила в четверг в Луганскую народную республику почти 50 тонн гуманитарной помощи, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС ЛНР.Он уточнил, что это 111-я колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью.Предыдущая колонна прибыла в Луганск 13 марта. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганск, вооруженные силы рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Колонна МЧС доставила в ЛНР около 50 тонн гуманитарной помощи
Колонна МЧС доставила в ЛНР около 50 тонн гуманитарной помощи