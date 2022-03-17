Пленный военнослужащий украинской армии рассказал о заградотрядах

Пленный солдат ВСУ рассказал, что нацбатальоны действовали как заградительные отряды
После долгих дней, когда украинские власти не хотели сотрудничать с российской стороной по эвакуации людей, из Мариуполя удалось вывести 33 тысячи человек.
После долгих дней, когда украинские власти не хотели сотрудничать с российской стороной по эвакуации людей, из Мариуполя удалось вывести 33 тысячи человек.
Жители города рассказывают, как прятались в подвалах и не могли выйти, "чтобы нас не постреляли", так как украинские военные ставили танки в жилых кварталах.
Жители города рассказывают, как прятались в подвалах и не могли выйти, "чтобы нас не постреляли", так как украинские военные ставили танки в жилых кварталах.
Минобороны России отправило в город колонны автобусов для вывоза мариупольцев.
Минобороны России отправило в город колонны автобусов для вывоза мариупольцев.
"По дороге ни домов нет, ничего, все горело, трупы валяются людей, военных, дети орут, плачут. Мы под пулями шли, еле добрались до автобусов. По дороге военные ваши, российские, получается, детям давали конфеты и еду… И все это время азовцы просто прятались за нами, мы были живая стена для них, и все", — рассказала одна из очевидцев.
"По дороге ни домов нет, ничего, все горело, трупы валяются людей, военных, дети орут, плачут. Мы под пулями шли, еле добрались до автобусов. По дороге военные ваши, российские, получается, детям давали конфеты и еду… И все это время азовцы просто прятались за нами, мы были живая стена для них, и все", — рассказала одна из очевидцев.
У выезда из Мариуполя по направлениям гуманитарных коридоров, по которым эвакуируются мирные жители, подразделения ДНР проверяют мужчин: на наличие следов от оружия и долгого ношения амуниции, татуировок, определяющих принадлежность к ВСУ или националистическим батальонам.
У выезда из Мариуполя по направлениям гуманитарных коридоров, по которым эвакуируются мирные жители, подразделения ДНР проверяют мужчин: на наличие следов от оружия и долгого ношения амуниции, татуировок, определяющих принадлежность к ВСУ или националистическим батальонам.
Беженка из Мариуполя, выживавшая с мужем-инвалидом под обстрелами без газа, света и воды, рассказала, что эвакуироваться помогли российские военные: "Помогли мне вытащить мужа. Схватила что под руки попало, а бежать надо было километра три. Пешком, обстрелы кругом, а мы бежим".
Беженка из Мариуполя, выживавшая с мужем-инвалидом под обстрелами без газа, света и воды, рассказала, что эвакуироваться помогли российские военные: "Помогли мне вытащить мужа. Схватила что под руки попало, а бежать надо было километра три. Пешком, обстрелы кругом, а мы бежим".
Силы ДНР занимают улицы и кварталы Мариуполя. Продолжается освобождение Авдеевки и Марьинки.
Силы ДНР занимают улицы и кварталы Мариуполя. Продолжается освобождение Авдеевки и Марьинки.
Военнослужащие Народной милиции ДНР проверяют автомобили на выезде из города.
Военнослужащие Народной милиции ДНР проверяют автомобили на выезде из города.
Спасенные жители Мариуполя рассказывают о преступлениях националистов. Среди прочих украинских частей в городе располагался националистический полк "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.
Спасенные жители Мариуполя рассказывают о преступлениях националистов. Среди прочих украинских частей в городе располагался националистический полк "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.
Выбравшиеся из Мариуполя беженцы говорят, что азовцы удерживали мирных жителей в качестве заложников в здании драматического театра.
Выбравшиеся из Мариуполя беженцы говорят, что азовцы удерживали мирных жителей в качестве заложников в здании драматического театра.
"Военные помогали нам, конечно, с детьми сажали на машину. Россия помогла нам выехать. Украина — запрятались сами все, а вы как хотите", — рассказывают беженцы.
"Военные помогали нам, конечно, с детьми сажали на машину. Россия помогла нам выехать. Украина — запрятались сами все, а вы как хотите", — рассказывают беженцы.
Одна из беженок по имени Кристина рассказала, как украинские снайперы обстреляли ее семью: "Украинцы стреляли с церкви по нам, когда мы возвращались домой с мужем и ребенком. По нам открыли огонь. Там сидели снайперы, гранатометчики". Кристина с мужем, 11-летней дочкой и псом по кличке Блэк эвакуировалась из поселка Ляпино (рядом с Мариуполем) в Таганрог.
Одна из беженок по имени Кристина рассказала, как украинские снайперы обстреляли ее семью: "Украинцы стреляли с церкви по нам, когда мы возвращались домой с мужем и ребенком. По нам открыли огонь. Там сидели снайперы, гранатометчики". Кристина с мужем, 11-летней дочкой и псом по кличке Блэк эвакуировалась из поселка Ляпино (рядом с Мариуполем) в Таганрог.
После долгих дней, когда украинские власти не хотели сотрудничать с российской стороной по эвакуации людей, из Мариуполя удалось вывести 33 тысячи человек.
Жители города рассказывают, как прятались в подвалах и не могли выйти, "чтобы нас не постреляли", так как украинские военные ставили танки в жилых кварталах.
Минобороны России отправило в город колонны автобусов для вывоза мариупольцев.
"По дороге ни домов нет, ничего, все горело, трупы валяются людей, военных, дети орут, плачут. Мы под пулями шли, еле добрались до автобусов. По дороге военные ваши, российские, получается, детям давали конфеты и еду… И все это время азовцы просто прятались за нами, мы были живая стена для них, и все", — рассказала одна из очевидцев.
У выезда из Мариуполя по направлениям гуманитарных коридоров, по которым эвакуируются мирные жители, подразделения ДНР проверяют мужчин: на наличие следов от оружия и долгого ношения амуниции, татуировок, определяющих принадлежность к ВСУ или националистическим батальонам.
Беженка из Мариуполя, выживавшая с мужем-инвалидом под обстрелами без газа, света и воды, рассказала, что эвакуироваться помогли российские военные: "Помогли мне вытащить мужа. Схватила что под руки попало, а бежать надо было километра три. Пешком, обстрелы кругом, а мы бежим".
Силы ДНР занимают улицы и кварталы Мариуполя. Продолжается освобождение Авдеевки и Марьинки.
Военнослужащие Народной милиции ДНР проверяют автомобили на выезде из города.
Спасенные жители Мариуполя рассказывают о преступлениях националистов. Среди прочих украинских частей в городе располагался националистический полк "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.
Выбравшиеся из Мариуполя беженцы говорят, что азовцы удерживали мирных жителей в качестве заложников в здании драматического театра.
"Военные помогали нам, конечно, с детьми сажали на машину. Россия помогла нам выехать. Украина — запрятались сами все, а вы как хотите", — рассказывают беженцы.
Одна из беженок по имени Кристина рассказала, как украинские снайперы обстреляли ее семью: "Украинцы стреляли с церкви по нам, когда мы возвращались домой с мужем и ребенком. По нам открыли огонь. Там сидели снайперы, гранатометчики". Кристина с мужем, 11-летней дочкой и псом по кличке Блэк эвакуировалась из поселка Ляпино (рядом с Мариуполем) в Таганрог.