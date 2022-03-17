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Пленный военнослужащий украинской армии рассказал о заградотрядах

Пленный военнослужащий украинской армии рассказал о заградотрядах - РИА Новости, 17.03.2022

Пленный военнослужащий украинской армии рассказал о заградотрядах

Сдавшийся в плен военнослужащий украинской армии из воинской части города Мелитополя Олег Игнатов заявил, что национальные батальоны не давали им отступать,... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T18:26

2022-03-17T18:26

2022-03-17T18:48

обострение ситуации в днр и лнр

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мелитополь

батальон "азов"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Сдавшийся в плен военнослужащий украинской армии из воинской части города Мелитополя Олег Игнатов заявил, что национальные батальоны не давали им отступать, выполняя роль заградительных отрядов.Игнатов нес службу по контракту и охранял склады артиллерийского вооружения сухопутных войск в городе Токмак Запорожской области."Мы были в окружении. По нам стреляли. Мы начали отступать. Национальные батальоны сказали: "…Мы видим, как вы бежите, сейчас будем по вам стрелять", и дали предупредительный залп… Батальон "Азов" в Мариуполе просто сейчас творит ужас, они прикрываются мирными жителями. Я считаю это в корне неправильный ход войны", - сказал Игнатов в эфире телеканала "Крым 24".Он подчеркнул, что его командир и другие офицеры при наступлении российской армии переоделись в гражданскую одежду, бросили свое табельное оружие и сбежали."Нас просто бросили. У офицеров был боевой опыт. Они были подготовлены. У них было время взорвать эти склады, вывести людей, чтобы никто не пострадал, но не хватило смелости и духа ", - подчеркнул Игнатов.Сдавшийся в плен военнослужащий украинской армии Олег Игнатов назвал политику Владимира Зеленского самоубийством и призвал своих сослуживцев не воевать.Игнатов призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие и сдаться."Не нужно воевать. Это не то, за что вы должны гибнуть. Политика Зеленского губительна и несправедлива по отношению к вам и вашим близким", - подчеркнул Игнатов.Военнослужащий подчеркнул, что находится в Крыму, где к нему отнеслись деликатно."Никто меня не бил и не обижал. Покормили. Это не те люди, которых показывают в украинских новостях, что они звери. Ко мне действительно отнеслись человечно", - сказал Игнатов.Он подчеркнул, что в дальнейшем намерен освоиться в Москве и получить гражданство РФ."Я понимаю, что будущего у Украины нет с таким правительством, как сейчас", - подчеркнул Игнатов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, мелитополь, батальон "азов"