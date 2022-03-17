https://ria.ru/20220317/perm-1778644573.html
Турецкий подрядчик продолжит строительство художественной галереи в Перми
Турецкий подрядчик продолжит строительство художественной галереи в Перми - РИА Новости, 17.03.2022
Турецкий подрядчик продолжит строительство художественной галереи в Перми
Турецкий подрядчик продолжит строительство здания художественной галереи в Перми, объект планируется сдать в срок — в 2023 году, сообщил губернатор Дмитрий... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T14:24
2022-03-17T14:24
2022-03-17T15:57
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ПЕРМЬ, 17 мар — РИА Новости. Турецкий подрядчик продолжит строительство здания художественной галереи в Перми, объект планируется сдать в срок — в 2023 году, сообщил губернатор Дмитрий Махонин."Галерея строится, никаких изменений не предвидится, несмотря на то, что на этом объекте турецкий подрядчик. В 2023 году закончим. Заканчиваются изыскательские работы. В ближайшие две недели ждем полное развертывание этого большого объекта", — рассказал Махонин во время прямого эфира с жителями, который транслировался на его странице в соцсети "ВКонтакте".Реализацией проекта строительства здания художественной галереи занимается компания "ЛимакМаращСтрой". Власти подписали с подрядчиком контракт на 4,2 миллиарда рублей весной 2021 года. Объект разместится в культурном кластере на месте бывшего завода имени Шпагина. Площадь пятиэтажного здания составит 21,6 тысячи квадратных метров, это в семь раз больше нынешней площади галереи. В новом корпусе планируется организовать также образовательный центр, библиотеку музея, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.На сайте подрядчика указано, что группа компаний Limak Marash была создана в 2015 году, объединив возможности российской компании "Маращстрой" и турецкого строительного гиганта Limak Group.Почти столетие экспозиция Пермской художественной галереи находилась в здании Спасо-Преображенского собора. В 2011 году власти приняли решение о передаче объекта в собственность Пермской епархии.
https://ria.ru/20220316/gagarin-1778521618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, пермь, музеи
14:24 17.03.2022 (обновлено: 15:57 17.03.2022)
Турецкий подрядчик продолжит строительство художественной галереи в Перми
Турецкий подрядчик продолжит строительство нового здания художественной галереи в Перми
ПЕРМЬ, 17 мар — РИА Новости. Турецкий подрядчик продолжит строительство здания художественной галереи в Перми, объект планируется сдать в срок — в 2023 году, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
"Галерея строится, никаких изменений не предвидится, несмотря на то, что на этом объекте турецкий подрядчик. В 2023 году закончим. Заканчиваются изыскательские работы. В ближайшие две недели ждем полное развертывание этого большого объекта", — рассказал
Махонин во время прямого эфира с жителями, который транслировался на его странице в соцсети "ВКонтакте".
Реализацией проекта строительства здания художественной галереи занимается компания "ЛимакМаращСтрой". Власти подписали с подрядчиком контракт на 4,2 миллиарда рублей весной 2021 года. Объект разместится в культурном кластере на месте бывшего завода имени Шпагина. Площадь пятиэтажного здания составит 21,6 тысячи квадратных метров, это в семь раз больше нынешней площади галереи. В новом корпусе планируется организовать также образовательный центр, библиотеку музея, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.
На сайте подрядчика указано, что группа компаний Limak Marash была создана в 2015 году, объединив возможности российской компании "Маращстрой" и турецкого строительного гиганта Limak Group.
Почти столетие экспозиция Пермской художественной галереи находилась в здании Спасо-Преображенского собора. В 2011 году власти приняли решение о передаче объекта в собственность Пермской епархии.