https://ria.ru/20220317/peregovory-1778727228.html

США поддержали переговоры о прекращении огня на Украине

США поддержали переговоры о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 17.03.2022

США поддержали переговоры о прекращении огня на Украине

США поддерживают переговоры об урегулировании конфликта на Украине и хотят их результативного завершения, однако обеспокоены военной активностью, которая не... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T19:07

2022-03-17T19:07

2022-03-17T19:37

сша

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. США поддерживают переговоры об урегулировании конфликта на Украине и хотят их результативного завершения, однако обеспокоены военной активностью, которая не снижается на фоне диалога, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Идут переговоры о прекращении огня. Конечно, мы это поддерживаем и хотим видеть переговорное решение. Это путь вперед здесь, но от русских на земле мы видим полную приверженность военной операции. Они продолжают бить по таким городам, как Харьков, Чернигов, Мариуполь, Киев средствами дальнего огневого поражения", - сказал Кирби в интервью Bloomberg TV.Он добавил, что у президента РФ Владимира Путина остается возможность "мирного, договорного решения" конфликта. "И мы бы хотели, чтобы эти усилия действительно принесли плоды", - сказал он."Они заявляют о том, что хотят найти договорное решение, но одновременно продолжают добиваться преимущества военными средствами, причиняя смерти и разрушения в невероятных масштабах", - добавил Кирби.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 16 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 111 самолетов, 68 вертолетов, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня и 160 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220317/parafirovanie-1778721384.html

https://ria.ru/20220317/ukrain-1778715533.html

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778713182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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