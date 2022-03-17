Белый дом анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина
Белый дом: Байден и Си Цзиньпин обсудят 18 марта Украину и двусторонние отношения
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу переговорит с председателем КНР Си Цзиньпином, планируется обсудить события на Украине и двусторонние отношения, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.