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Белый дом анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 17.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/peregovory-1778674838.html
Белый дом анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина
Белый дом анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 17.03.2022
Белый дом анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина
Президент США Джо Байден в пятницу переговорит с председателем КНР Си Цзиньпином, планируется обсудить события на Украине и двусторонние отношения, сообщила... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:17
2022-03-17T15:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
владимир путин
китай
украина
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу переговорит с председателем КНР Си Цзиньпином, планируется обсудить события на Украине и двусторонние отношения, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/nato-1778575777.html
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китай
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в мире, россия, владимир путин, китай, украина, джо байден, сша, си цзиньпин
15:17 17.03.2022
 
Белый дом анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина

Белый дом: Байден и Си Цзиньпин обсудят 18 марта Украину и двусторонние отношения

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу переговорит с председателем КНР Си Цзиньпином, планируется обсудить события на Украине и двусторонние отношения, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Оба лидера обсудят управление конкуренцией между нашими двумя странами, а также войну России против Украины и другие вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность", - отмечается в ее заявлении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияВладимир ПутинКитайУкраинаДжо БайденСШАСи Цзиньпин
 
 
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