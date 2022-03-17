https://ria.ru/20220317/peregovory-1778674838.html

Белый дом анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина

Белый дом анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 17.03.2022

Белый дом анонсировал разговор Байдена и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден в пятницу переговорит с председателем КНР Си Цзиньпином, планируется обсудить события на Украине и двусторонние отношения, сообщила... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:17

2022-03-17T15:17

2022-03-17T15:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

владимир путин

китай

украина

джо байден

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759236442_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6525cbfd77636b5c79f5fe5c97f5fc2.jpg

ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу переговорит с председателем КНР Си Цзиньпином, планируется обсудить события на Украине и двусторонние отношения, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/nato-1778575777.html

россия

китай

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, владимир путин, китай, украина, джо байден, сша, си цзиньпин