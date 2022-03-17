https://ria.ru/20220317/peregovory-1778647392.html

Работа над договоренностями России и Украины продолжается, заявил Песков

Работа над договоренностями России и Украины продолжается, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2022

Работа над договоренностями России и Украины продолжается, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов, близки ли Россия и Украина к подписанию договоренностей, ответил: нет, работа... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:17

2022-03-17T13:17

2022-03-17T13:17

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов, близки ли Россия и Украина к подписанию договоренностей, ответил: нет, работа продолжается, когда будет прогресс, мы сообщим."Нет, работа продолжается, когда будет прогресс, мы сообщим", - сказал Песков.Ранее британская газета Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что делегации России и Украины подготовили план для завершения конфликта, который включает 15 пунктов, в том числе прекращение огня и вывод российских войск при условии нейтралитета Киева и сокращения украинских вооруженных сил. План также подразумевает отказ Украины от вступления в НАТО и должен гарантировать, что Украина не будет размещать военные базы других государств в обмен на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция, отмечалось в статье."Да, в этой публикации много компиляций и информации, которая озвучивалась, которая была в публичном поле о тех темах, которые на повестке дня, но собрано все неверно и по сути она неверна. Там есть элементы правильные, но в целом это не соответствует действительности", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220316/kompromiss-1778542809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, киев, сша, нато, украина, дмитрий песков