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Работа над договоренностями России и Украины продолжается, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2022
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Работа над договоренностями России и Украины продолжается, заявил Песков
Работа над договоренностями России и Украины продолжается, заявил Песков - РИА Новости, 17.03.2022
Работа над договоренностями России и Украины продолжается, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов, близки ли Россия и Украина к подписанию договоренностей, ответил: нет, работа... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:17
2022-03-17T13:17
в мире
россия
киев
сша
нато
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов, близки ли Россия и Украина к подписанию договоренностей, ответил: нет, работа продолжается, когда будет прогресс, мы сообщим."Нет, работа продолжается, когда будет прогресс, мы сообщим", - сказал Песков.Ранее британская газета Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что делегации России и Украины подготовили план для завершения конфликта, который включает 15 пунктов, в том числе прекращение огня и вывод российских войск при условии нейтралитета Киева и сокращения украинских вооруженных сил. План также подразумевает отказ Украины от вступления в НАТО и должен гарантировать, что Украина не будет размещать военные базы других государств в обмен на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция, отмечалось в статье."Да, в этой публикации много компиляций и информации, которая озвучивалась, которая была в публичном поле о тех темах, которые на повестке дня, но собрано все неверно и по сути она неверна. Там есть элементы правильные, но в целом это не соответствует действительности", - сказал Песков.
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в мире, россия, киев, сша, нато, украина, дмитрий песков
13:17 17.03.2022
 
Работа над договоренностями России и Украины продолжается, заявил Песков

В Кремле прокомментировали публикацию Financial Times о переговорах России и Украины

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов, близки ли Россия и Украина к подписанию договоренностей, ответил: нет, работа продолжается, когда будет прогресс, мы сообщим.
"Нет, работа продолжается, когда будет прогресс, мы сообщим", - сказал Песков.
Ранее британская газета Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что делегации России и Украины подготовили план для завершения конфликта, который включает 15 пунктов, в том числе прекращение огня и вывод российских войск при условии нейтралитета Киева и сокращения украинских вооруженных сил. План также подразумевает отказ Украины от вступления в НАТО и должен гарантировать, что Украина не будет размещать военные базы других государств в обмен на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция, отмечалось в статье.
"Да, в этой публикации много компиляций и информации, которая озвучивалась, которая была в публичном поле о тех темах, которые на повестке дня, но собрано все неверно и по сути она неверна. Там есть элементы правильные, но в целом это не соответствует действительности", - сказал Песков.
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