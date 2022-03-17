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Сам факт переговоров между Россией и Украиной — это прогресс, заявили в МИД - РИА Новости, 17.03.2022
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Сам факт переговоров между Россией и Украиной — это прогресс, заявили в МИД
Сам факт переговоров между Россией и Украиной — это прогресс, заявили в МИД - РИА Новости, 17.03.2022
Сам факт переговоров между Россией и Украиной — это прогресс, заявили в МИД
Сам факт переговоров между Россией и Украиной является прогрессом, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:55
2022-03-17T12:55
россия
сергей лавров
владимир зеленский
владимир мединский
брестская область
белоруссия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сам факт переговоров между Россией и Украиной является прогрессом, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Переговоры идут - это и есть показатель прогресса. Прогресс - это то, что переговоры идут. Что касается того существа, что обсуждается, говорить о том, в чем прогресс, а в чем не прогресс невозможно без раскрытия сути переговоров, но они закрытые. Поэтому мы исходим из того, что сами переговоры, их продвижение вперед и есть показатель того, что этот процесс идет, это и есть прогресс", - сказала Захарова на брифинге.Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк считает, что Россия и Украина рано или поздно выйдут на мирный договор. По его словам, позиции сторон на переговорах России и Украины по обострившейся ситуации на украинской территории были разными, сейчас начинают выходить на какой-то компромисс. При этом Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC позднее заявил, что переговоры между Украиной и Россией продолжаются и продвигаются "достаточно тяжело".По словам руководителя российской делегации на переговорах, помощника президента РФ Владимира Мединского, на переговорах, которые продолжаются с утра до вечера, есть небольшой прогресс по ряду вопросов, хотя в целом процесс идет тяжело и медленно. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что на столе переговоров "есть конкретные формулировки, которые близки к согласованию".После начала специальной операции РФ и Украина в конце февраля провели первый раунд переговоров в Гомельской области Белоруссии. После чего делегации встречались еще два раза в начале марта - в Беловежской пуще и Брестской области. Сейчас переговоры ведутся в ежедневном формате по видеосвязи для удобства и экономии времени и сил. Кроме того, 10 марта в Анталье при посредничестве Турции прошла встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.
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россия, сергей лавров, владимир зеленский, владимир мединский, брестская область, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, политика, в мире
12:55 17.03.2022
 
Сам факт переговоров между Россией и Украиной — это прогресс, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: сам факт переговоров между Россией и Украиной — прогресс

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сам факт переговоров между Россией и Украиной является прогрессом, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Переговоры идут - это и есть показатель прогресса. Прогресс - это то, что переговоры идут. Что касается того существа, что обсуждается, говорить о том, в чем прогресс, а в чем не прогресс невозможно без раскрытия сути переговоров, но они закрытые. Поэтому мы исходим из того, что сами переговоры, их продвижение вперед и есть показатель того, что этот процесс идет, это и есть прогресс", - сказала Захарова на брифинге.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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В Киеве заявили, что нашли общие позиции на переговорах с Россией
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк считает, что Россия и Украина рано или поздно выйдут на мирный договор. По его словам, позиции сторон на переговорах России и Украины по обострившейся ситуации на украинской территории были разными, сейчас начинают выходить на какой-то компромисс. При этом Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC позднее заявил, что переговоры между Украиной и Россией продолжаются и продвигаются "достаточно тяжело".
По словам руководителя российской делегации на переговорах, помощника президента РФ Владимира Мединского, на переговорах, которые продолжаются с утра до вечера, есть небольшой прогресс по ряду вопросов, хотя в целом процесс идет тяжело и медленно. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что на столе переговоров "есть конкретные формулировки, которые близки к согласованию".
После начала специальной операции РФ и Украина в конце февраля провели первый раунд переговоров в Гомельской области Белоруссии. После чего делегации встречались еще два раза в начале марта - в Беловежской пуще и Брестской области. Сейчас переговоры ведутся в ежедневном формате по видеосвязи для удобства и экономии времени и сил. Кроме того, 10 марта в Анталье при посредничестве Турции прошла встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.
Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 16:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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РоссияСергей ЛавровВладимир ЗеленскийВладимир МединскийБрестская областьБелоруссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваПолитикаВ мире
 
 
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