Сам факт переговоров между Россией и Украиной — это прогресс, заявили в МИД
Представитель МИД Захарова: сам факт переговоров между Россией и Украиной — прогресс
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сам факт переговоров между Россией и Украиной является прогрессом, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Переговоры идут - это и есть показатель прогресса. Прогресс - это то, что переговоры идут. Что касается того существа, что обсуждается, говорить о том, в чем прогресс, а в чем не прогресс невозможно без раскрытия сути переговоров, но они закрытые. Поэтому мы исходим из того, что сами переговоры, их продвижение вперед и есть показатель того, что этот процесс идет, это и есть прогресс", - сказала Захарова на брифинге.
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк считает, что Россия и Украина рано или поздно выйдут на мирный договор. По его словам, позиции сторон на переговорах России и Украины по обострившейся ситуации на украинской территории были разными, сейчас начинают выходить на какой-то компромисс. При этом Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC позднее заявил, что переговоры между Украиной и Россией продолжаются и продвигаются "достаточно тяжело".
По словам руководителя российской делегации на переговорах, помощника президента РФ Владимира Мединского, на переговорах, которые продолжаются с утра до вечера, есть небольшой прогресс по ряду вопросов, хотя в целом процесс идет тяжело и медленно. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что на столе переговоров "есть конкретные формулировки, которые близки к согласованию".
После начала специальной операции РФ и Украина в конце февраля провели первый раунд переговоров в Гомельской области Белоруссии. После чего делегации встречались еще два раза в начале марта - в Беловежской пуще и Брестской области. Сейчас переговоры ведутся в ежедневном формате по видеосвязи для удобства и экономии времени и сил. Кроме того, 10 марта в Анталье при посредничестве Турции прошла встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.