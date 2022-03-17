https://ria.ru/20220317/peregovory-1778639631.html

Сам факт переговоров между Россией и Украиной — это прогресс, заявили в МИД

Сам факт переговоров между Россией и Украиной — это прогресс, заявили в МИД - РИА Новости, 17.03.2022

Сам факт переговоров между Россией и Украиной — это прогресс, заявили в МИД

Сам факт переговоров между Россией и Украиной является прогрессом, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:55

2022-03-17T12:55

2022-03-17T12:55

россия

сергей лавров

владимир зеленский

владимир мединский

брестская область

белоруссия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сам факт переговоров между Россией и Украиной является прогрессом, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Переговоры идут - это и есть показатель прогресса. Прогресс - это то, что переговоры идут. Что касается того существа, что обсуждается, говорить о том, в чем прогресс, а в чем не прогресс невозможно без раскрытия сути переговоров, но они закрытые. Поэтому мы исходим из того, что сами переговоры, их продвижение вперед и есть показатель того, что этот процесс идет, это и есть прогресс", - сказала Захарова на брифинге.Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк считает, что Россия и Украина рано или поздно выйдут на мирный договор. По его словам, позиции сторон на переговорах России и Украины по обострившейся ситуации на украинской территории были разными, сейчас начинают выходить на какой-то компромисс. При этом Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC позднее заявил, что переговоры между Украиной и Россией продолжаются и продвигаются "достаточно тяжело".По словам руководителя российской делегации на переговорах, помощника президента РФ Владимира Мединского, на переговорах, которые продолжаются с утра до вечера, есть небольшой прогресс по ряду вопросов, хотя в целом процесс идет тяжело и медленно. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что на столе переговоров "есть конкретные формулировки, которые близки к согласованию".После начала специальной операции РФ и Украина в конце февраля провели первый раунд переговоров в Гомельской области Белоруссии. После чего делегации встречались еще два раза в начале марта - в Беловежской пуще и Брестской области. Сейчас переговоры ведутся в ежедневном формате по видеосвязи для удобства и экономии времени и сил. Кроме того, 10 марта в Анталье при посредничестве Турции прошла встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

https://ria.ru/20220316/kompromiss-1778542809.html

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778473524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сергей лавров, владимир зеленский, владимир мединский, брестская область, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, политика, в мире