https://ria.ru/20220317/olimpiada-1778705591.html

В региональном этапе ВОШ в Подмосковье поучаствовали 16 тысяч школьников

В региональном этапе ВОШ в Подмосковье поучаствовали 16 тысяч школьников - РИА Новости, 17.03.2022

В региональном этапе ВОШ в Подмосковье поучаствовали 16 тысяч школьников

В региональном этапе Московской области Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 16 тысяч человек, это на 16% больше, чем в прошлом году, сообщили в... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:22

2022-03-17T17:22

2022-03-17T17:49

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В региональном этапе Московской области Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 16 тысяч человек, это на 16% больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе минобразования Подмосковья."Количество участий в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников составило свыше 16 тысяч. Это на 16% больше по сравнению с показателями прошлого учебного года", – приводят слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной в пресс-службе.Самыми популярными предметами на региональном этапе стали русский язык, математика и английский. Заключительный этап начнется 18 марта, добавили в пресс-службе."Подмосковных участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников ждет денежное вознаграждение: участники получат по 100 тысяч рублей, призеры — по 300 тысяч, а победители — по 500 тысяч рублей", - добавили в сообщении.

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, социальный навигатор, сн_образование