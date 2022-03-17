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В региональном этапе ВОШ в Подмосковье поучаствовали 16 тысяч школьников
В региональном этапе ВОШ в Подмосковье поучаствовали 16 тысяч школьников - РИА Новости, 17.03.2022
В региональном этапе ВОШ в Подмосковье поучаствовали 16 тысяч школьников
В региональном этапе Московской области Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 16 тысяч человек, это на 16% больше, чем в прошлом году, сообщили в... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:22
2022-03-17T17:22
2022-03-17T17:49
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В региональном этапе Московской области Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 16 тысяч человек, это на 16% больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе минобразования Подмосковья."Количество участий в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников составило свыше 16 тысяч. Это на 16% больше по сравнению с показателями прошлого учебного года", – приводят слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной в пресс-службе.Самыми популярными предметами на региональном этапе стали русский язык, математика и английский. Заключительный этап начнется 18 марта, добавили в пресс-службе."Подмосковных участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников ждет денежное вознаграждение: участники получат по 100 тысяч рублей, призеры — по 300 тысяч, а победители — по 500 тысяч рублей", - добавили в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), общество, социальный навигатор, сн_образование
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В региональном этапе Московской области Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 16 тысяч человек, это на 16% больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе минобразования Подмосковья.
"Количество участий в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников составило свыше 16 тысяч. Это на 16% больше по сравнению с показателями прошлого учебного года", – приводят слова вице-губернатора Московской области
Ирины Каклюгиной в пресс-службе.
Самыми популярными предметами на региональном этапе стали русский язык, математика и английский. Заключительный этап начнется 18 марта, добавили в пресс-службе.
"Подмосковных участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников ждет денежное вознаграждение: участники получат по 100 тысяч рублей, призеры — по 300 тысяч, а победители — по 500 тысяч рублей", - добавили в сообщении.