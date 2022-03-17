Рейтинг@Mail.ru
В региональном этапе ВОШ в Подмосковье поучаствовали 16 тысяч школьников - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220317/olimpiada-1778705591.html
В региональном этапе ВОШ в Подмосковье поучаствовали 16 тысяч школьников
В региональном этапе ВОШ в Подмосковье поучаствовали 16 тысяч школьников - РИА Новости, 17.03.2022
В региональном этапе ВОШ в Подмосковье поучаствовали 16 тысяч школьников
В региональном этапе Московской области Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 16 тысяч человек, это на 16% больше, чем в прошлом году, сообщили в... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:22
2022-03-17T17:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
социальный навигатор
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586480423_0:43:1000:606_1920x0_80_0_0_24779a40a7d1fc187ed92a3e9e759631.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В региональном этапе Московской области Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 16 тысяч человек, это на 16% больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе минобразования Подмосковья."Количество участий в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников составило свыше 16 тысяч. Это на 16% больше по сравнению с показателями прошлого учебного года", – приводят слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной в пресс-службе.Самыми популярными предметами на региональном этапе стали русский язык, математика и английский. Заключительный этап начнется 18 марта, добавили в пресс-службе."Подмосковных участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников ждет денежное вознаграждение: участники получат по 100 тысяч рублей, призеры — по 300 тысяч, а победители — по 500 тысяч рублей", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20220127/deti-1769781403.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586480423_98:0:985:665_1920x0_80_0_0_6d973e9fea8fcc003f3253a20e02c65a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), общество, социальный навигатор, сн_образование
17:22 17.03.2022 (обновлено: 17:49 17.03.2022)
 

В региональном этапе ВОШ в Подмосковье поучаствовали 16 тысяч школьников

© АГН "Москва" / Андрей ЛюбимовШкольники
Школьники - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© АГН "Москва" / Андрей Любимов
Школьники
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В региональном этапе Московской области Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 16 тысяч человек, это на 16% больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе минобразования Подмосковья.
"Количество участий в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников составило свыше 16 тысяч. Это на 16% больше по сравнению с показателями прошлого учебного года", – приводят слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной в пресс-службе.
Самыми популярными предметами на региональном этапе стали русский язык, математика и английский. Заключительный этап начнется 18 марта, добавили в пресс-службе.
"Подмосковных участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников ждет денежное вознаграждение: участники получат по 100 тысяч рублей, призеры — по 300 тысяч, а победители — по 500 тысяч рублей", - добавили в сообщении.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступает перед жителями региона и депутатами Мособлдумы
27 января, 13:40Новости Подмосковья
Более миллиона детей пойдут в школы Подмосковья 1 сентября 2022 года
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала