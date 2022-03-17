https://ria.ru/20220317/obstrel-1778725039.html

Украинские войска за час обстреляли Луганское и Кременец в ДНР

Украинские войска за час обстреляли Луганское и Кременец в ДНР - РИА Новости, 17.03.2022

Украинские войска за час обстреляли Луганское и Кременец в ДНР

Украинские войска за час обстреляли населенные пункты Луганское и Кременец в Донецкой народной республике, в том числе выпустив семь снарядов калибром 122... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T18:59

2022-03-17T18:59

2022-03-17T20:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

владимир путин

украина

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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли населенные пункты Луганское и Кременец в Донецкой народной республике, в том числе выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16:00 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Луганское: выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра; 16:30 (время совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Кременец: выпущено 15 мин калибром 82 миллиметра; 17:00 (совпадает с мск) - населенный пункт Славное - населенный пункт Кременец: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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луганская народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр