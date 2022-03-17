https://ria.ru/20220317/obstrel-1778584079.html

ВСУ обстреляли населенный пункт Кременец в ДНР

ВСУ обстреляли населенный пункт Кременец в ДНР - РИА Новости, 17.03.2022

ВСУ обстреляли населенный пункт Кременец в ДНР

Украинские войска в 07.20 обстреляли населенный пункт Кременец в ДНР, выпущено восемь снарядов калибром 122 мм, заявлено в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T07:41

2022-03-17T07:41

2022-03-17T08:01

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вооруженные силы украины

владимир путин

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вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. Украинские войска в 07.20 обстреляли населенный пункт Кременец в ДНР, выпущено восемь снарядов калибром 122 мм, заявлено в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/obstrely-1778578827.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, луганская народная республика