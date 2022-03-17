07:41 17.03.2022 (обновлено: 08:01 17.03.2022)
ВСУ обстреляли населенный пункт Кременец в ДНР
Украинские войска в 7.20 утра из минометов обстреляли населенный пункт Кременец в ДНР
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНалаживание мирной жизни в освобожденных населенных пунктах ДНР
Налаживание мирной жизни в освобожденных населенных пунктах ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. Украинские войска в 07.20 обстреляли населенный пункт Кременец в ДНР, выпущено восемь снарядов калибром 122 мм, заявлено в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Кременец: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", — говорится в заявлении представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.