https://ria.ru/20220317/obrezka-1778661940.html
Нарушающих правила обрезки деревьев в Москве привлекают к ответственности
Нарушающих правила обрезки деревьев в Москве привлекают к ответственности - РИА Новости, 17.03.2022
Нарушающих правила обрезки деревьев в Москве привлекают к ответственности
Зимний и весенний этап обрезки деревьев завершается в Москве, в этом году организации, которые нарушали установленные в этой сфере правила, были привлечены к... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T14:18
2022-03-17T14:18
2022-03-17T14:18
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городское хозяйство москвы
жилищник
общество
москва
антон кульбачевский
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Зимний и весенний этап обрезки деревьев завершается в Москве, в этом году организации, которые нарушали установленные в этой сфере правила, были привлечены к административной ответственности, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Сейчас начинается сокодвижение, поэтому мы завершаем наш зимний и весенний этап обрезки деревьев", - сказал Кульбачевский журналистам.Он напомнил, что традиционно это работа длится с декабря по середину марта, в этом году уже было обрезано около 25 тысяч деревьев по заявкам балансодержателей."В том числе наши инспектора тоже проводят проверки, которые выявляют такие деревья, подлежащие обрезке", - пояснил он.Он напомнил, что обрезка бывает трёх видов: санитарная, омолаживающая и формовочная."Все это делается под контролем специалистов, в том числе наш департамент обучает работников "Жилищников", которые отвечают за это. Конечно, мы контролируем, чтобы вся обрезка проводилась по правилам, которые установлены. В этом году есть у нас в том числе и нерадивые организации-балансодержатели, они привлекаются к административной ответственности", - подчеркнул Кульбачевский.
https://realty.ria.ru/20220317/derevya-1778644430.html
https://ria.ru/20211216/vozdukh-1764055940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, жилищник, общество, москва, антон кульбачевский
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Зимний и весенний этап обрезки деревьев завершается в Москве, в этом году организации, которые нарушали установленные в этой сфере правила, были привлечены к административной ответственности, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Сейчас начинается сокодвижение, поэтому мы завершаем наш зимний и весенний этап обрезки деревьев", - сказал Кульбачевский журналистам.
Он напомнил, что традиционно это работа длится с декабря по середину марта, в этом году уже было обрезано около 25 тысяч деревьев по заявкам балансодержателей.
"В том числе наши инспектора тоже проводят проверки, которые выявляют такие деревья, подлежащие обрезке", - пояснил он.
Он напомнил, что обрезка бывает трёх видов: санитарная, омолаживающая и формовочная.
"Все это делается под контролем специалистов, в том числе наш департамент обучает работников "Жилищников
", которые отвечают за это. Конечно, мы контролируем, чтобы вся обрезка проводилась по правилам, которые установлены. В этом году есть у нас в том числе и нерадивые организации-балансодержатели, они привлекаются к административной ответственности", - подчеркнул Кульбачевский.