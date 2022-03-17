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Программа развития Нового Уренгоя к 50-летию города сохраняется - РИА Новости, 17.03.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220317/novyyurengoy-1778656275.html
Программа развития Нового Уренгоя к 50-летию города сохраняется
Программа развития Нового Уренгоя к 50-летию города сохраняется - РИА Новости, 17.03.2022
Программа развития Нового Уренгоя к 50-летию города сохраняется
Программа развития Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) к 50-летию города сохраняется, заявил глава региона Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:49
2022-03-17T13:49
ямало-ненецкий автономный округ
общество
ямал
новый уренгой
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Программа развития Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) к 50-летию города сохраняется, заявил глава региона Дмитрий Артюхов.Губернатор Ямала и глава Нового Уренгоя Андрей Воронов в ходе рабочей встречи обсудили программу развития города, приуроченную к его юбилею. В 2025 году газовая столица отметит 50-летие. В программе запланированы мероприятия по созданию современной дорожной сети, строительству новых социальных объектов, благоустройству города."Сейчас мы находимся в непростых условиях, но приложим все усилия, чтобы выполнить те программы развития, которых ждут от нас жители. Убежден, за счет грамотного перераспределения ресурсов мы реализуем все намеченные планы по созданию на Ямале комфортной среды для жизни. Новый Уренгой - это один из наших ключевых городов, наша газовая столица, которая будет развиваться", - приводятся слова губернатора в сообщении его пресс-службы.Воронов на встрече отметил, что в 2021 году ряд мероприятий программы развития уже был реализован."Самым ярким событием стало открытие развязки Солнечной. Уже на следующий день мы увидели эффект - пробок в городе стало существенно меньше. В прошлом году ввели в эксплуатацию сразу пять новых детских садов, благодаря этому ликвидировали все деревянные дошкольные учреждения - таких больше нет в городе. Развитие получают и наши микрорайоны - в Коротчаево запустили новые подстанцию скорой помощи и ветеринарный пункт", - цитирует Воронова пресс-служба.Важная часть программы развития города - создание комфортных жилищных условий. В прошлом году из аварийного фонда переехали 218 семей. Полностью расселен поселок Мостоотряд-93. Ожидается ввод первых домов в микрорайоне Славянский. Помимо жилья там создается необходимая социальная инфраструктура - открыт детский сад на 300 мест, строится школа на 1200 учеников.Приоритетом на ближайшие годы является создание современной дорожной сети. Идет подготовка к строительству второй многоуровневой развязки, подготовлены проекты реконструкции улиц Магистральная, Таежная и Геологоразведчиков, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20220317/korruptsiya-1778654049.html
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общество, ямал, новый уренгой, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
13:49 17.03.2022
 
Программа развития Нового Уренгоя к 50-летию города сохраняется

Губернатор ЯНАО Артюхов: программа развития Нового Уренгоя к 50-летию города сохраняется

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВид на Новый Уренгой
Вид на Новый Уренгой - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Вид на Новый Уренгой
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Программа развития Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) к 50-летию города сохраняется, заявил глава региона Дмитрий Артюхов.
Губернатор Ямала и глава Нового Уренгоя Андрей Воронов в ходе рабочей встречи обсудили программу развития города, приуроченную к его юбилею. В 2025 году газовая столица отметит 50-летие. В программе запланированы мероприятия по созданию современной дорожной сети, строительству новых социальных объектов, благоустройству города.
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"Сейчас мы находимся в непростых условиях, но приложим все усилия, чтобы выполнить те программы развития, которых ждут от нас жители. Убежден, за счет грамотного перераспределения ресурсов мы реализуем все намеченные планы по созданию на Ямале комфортной среды для жизни. Новый Уренгой - это один из наших ключевых городов, наша газовая столица, которая будет развиваться", - приводятся слова губернатора в сообщении его пресс-службы.
Воронов на встрече отметил, что в 2021 году ряд мероприятий программы развития уже был реализован.
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"Самым ярким событием стало открытие развязки Солнечной. Уже на следующий день мы увидели эффект - пробок в городе стало существенно меньше. В прошлом году ввели в эксплуатацию сразу пять новых детских садов, благодаря этому ликвидировали все деревянные дошкольные учреждения - таких больше нет в городе. Развитие получают и наши микрорайоны - в Коротчаево запустили новые подстанцию скорой помощи и ветеринарный пункт", - цитирует Воронова пресс-служба.
Важная часть программы развития города - создание комфортных жилищных условий. В прошлом году из аварийного фонда переехали 218 семей. Полностью расселен поселок Мостоотряд-93. Ожидается ввод первых домов в микрорайоне Славянский. Помимо жилья там создается необходимая социальная инфраструктура - открыт детский сад на 300 мест, строится школа на 1200 учеников.
Приоритетом на ближайшие годы является создание современной дорожной сети. Идет подготовка к строительству второй многоуровневой развязки, подготовлены проекты реконструкции улиц Магистральная, Таежная и Геологоразведчиков, уточняет пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округОбществоЯмалНовый УренгойДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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