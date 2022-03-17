19:14 17.03.2022 (обновлено: 19:22 17.03.2022)
ВС России уничтожили 29 военных объектов Украины
Минобороны: ВС России уничтожили 29 военных объектов Украины
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российская военная авиация в четверг поразила 29 военных объектов Украины, в том числе шесть складов боеприпасов и 14 мест скопления боевой техники, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 29 военных объектов Украины", - сказал Конашенков.
"Среди них одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, включая один полевой подвижный пункт управления бригады, шесть складов боеприпасов и 14 мест скопления боевой техники", - добавил генерал.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.