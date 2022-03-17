https://ria.ru/20220317/minoborony-1778728068.html

ВС России уничтожили 29 военных объектов Украины

ВС России уничтожили 29 военных объектов Украины - РИА Новости, 17.03.2022

ВС России уничтожили 29 военных объектов Украины

Российская военная авиация в четверг поразила 29 военных объектов Украины, в том числе шесть складов боеприпасов и 14 мест скопления боевой техники, заявил на... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T19:14

2022-03-17T19:14

2022-03-17T19:22

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российская военная авиация в четверг поразила 29 военных объектов Украины, в том числе шесть складов боеприпасов и 14 мест скопления боевой техники, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Среди них одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, включая один полевой подвижный пункт управления бригады, шесть складов боеприпасов и 14 мест скопления боевой техники", - добавил генерал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/lukashenko-1778672845.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, украина, в мире, вооруженные силы рф