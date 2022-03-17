https://ria.ru/20220317/meditsina-1778595529.html
Правительство расширило возможности закупок для больниц
Правительство расширило возможности закупок для больниц - РИА Новости, 17.03.2022
Правительство расширило возможности закупок для больниц
Правительство России расширило возможности закупок лекарств и медизделий больницами, установило ежемесячный лимит авансирования на уровне годового... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T09:42
2022-03-17T09:42
2022-03-17T09:53
экономика
правительство рф
здоровье - общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство России расширило возможности закупок лекарств и медизделий больницами, установило ежемесячный лимит авансирования на уровне годового финансирования, сообщает пресс-служба кабмина."Правительство продолжает работу по повышению стабильности рынка социально значимых услуг, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций. Теперь больницы и поликлиники, работающие по системе обязательного медицинского страхования, смогут опережающими темпами закупать лекарственные препараты и медицинские изделия за счёт значительного повышения авансирования средств на оплату медицинской помощи", - говорится в сообщении.Добавляется, что соответствующий документ подписал глава кабмина Михаил Мишустин.Подчеркивается, что раньше ежемесячный размер авансирования больниц и поликлиник не мог превышать 1/12 суммы, предусмотренной для медучреждения на год. Теперь ежемесячный лимит установлен на уровне годового финансирования, это "позволит обеспечить материальную устойчивость медицинских организаций в условиях введённых в отношении России западных санкций"."Михаил Мишустин также подписал постановление, которое упростит и ускорит саму процедуру закупок медицинских изделий. До 1 сентября 2022 года такие закупки освобождаются от необходимости разделения на отдельные лоты по каждому виду медицинских изделий. Это решение позволит медицинским организациям оперативно обновить оборудование и повысить качество помощи людям", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220317/bolnitsy-1778591932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, правительство рф, здоровье - общество, михаил мишустин, россия
09:42 17.03.2022 (обновлено: 09:53 17.03.2022)
Правительство расширило возможности закупок для больниц
Правительство расширило возможности закупок лекарств и медизделий больницами
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Правительство России расширило возможности закупок лекарств и медизделий больницами, установило ежемесячный лимит авансирования на уровне годового финансирования, сообщает пресс-служба
кабмина.
"Правительство продолжает работу по повышению стабильности рынка социально значимых услуг, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций. Теперь больницы и поликлиники, работающие по системе обязательного медицинского страхования, смогут опережающими темпами закупать лекарственные препараты и медицинские изделия за счёт значительного повышения авансирования средств на оплату медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Добавляется, что соответствующий документ подписал глава кабмина Михаил Мишустин
.
Подчеркивается, что раньше ежемесячный размер авансирования больниц и поликлиник не мог превышать 1/12 суммы, предусмотренной для медучреждения на год. Теперь ежемесячный лимит установлен на уровне годового финансирования, это "позволит обеспечить материальную устойчивость медицинских организаций в условиях введённых в отношении России западных санкций".
"Михаил Мишустин также подписал постановление, которое упростит и ускорит саму процедуру закупок медицинских изделий. До 1 сентября 2022 года такие закупки освобождаются от необходимости разделения на отдельные лоты по каждому виду медицинских изделий. Это решение позволит медицинским организациям оперативно обновить оборудование и повысить качество помощи людям", - добавляется в сообщении.