https://ria.ru/20220317/mariupol-1778673225.html
Беженка рассказала, как жила в Мариуполе под обстрелами без света и воды
Беженка рассказала, как жила в Мариуполе под обстрелами без света и воды - РИА Новости, 17.03.2022
Беженка рассказала, как жила в Мариуполе под обстрелами без света и воды
Беженка из Мариуполя рассказала РИА Новости, как с мужем-инвалидом выживала под обстрелами без газа, света и воды, эвакуироваться из города им помогли... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:10
2022-03-17T15:10
2022-03-17T15:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
таганрог
мариуполь
ситуация в днр и лнр
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ТАГАНРОГ (Ростовская область), 17 мар - РИА Новости. Беженка из Мариуполя рассказала РИА Новости, как с мужем-инвалидом выживала под обстрелами без газа, света и воды, эвакуироваться из города им помогли российские военные.Пожилые супруги из Мариуполя вместе с соседями накануне прибыли в Таганрог, где их поселили в пункте временного размещения на базе дворца спорта. Мужчине из-за диабета отняли правую ногу. Когда в городе начались военные действия, рассказала РИА Новости его жена, они не могли спуститься в подвал или убежище. В их квартире побило окна, люстры, мебель, уцелели только стены."Ни света, ни газа со второго числа у нас нету. Холод, мороз, всю одежду надели на себя. На произвол судьбы нас бросили - ни оповещения, ни связи", - рассказала беженка.Об эвакуации она узнала случайно, от соседей. "Военные помогли мне вытащить мужа. Схватила, что под руки попало, а бежать надо было километра три. Пешком, обстрелы кругом, а мы бежим", - рассказала она.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения ситуации в середине февраля. Двадцать первого февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220317/bezhentsy-1778664094.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, таганрог, мариуполь, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
Беженка рассказала, как жила в Мариуполе под обстрелами без света и воды
Беженка из Мариуполя рассказала о жизни под обстрелами без света, газа и воды