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Беженка рассказала, как жила в Мариуполе под обстрелами без света и воды - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/mariupol-1778673225.html
Беженка рассказала, как жила в Мариуполе под обстрелами без света и воды
Беженка рассказала, как жила в Мариуполе под обстрелами без света и воды - РИА Новости, 17.03.2022
Беженка рассказала, как жила в Мариуполе под обстрелами без света и воды
Беженка из Мариуполя рассказала РИА Новости, как с мужем-инвалидом выживала под обстрелами без газа, света и воды, эвакуироваться из города им помогли... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:10
2022-03-17T15:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
таганрог
мариуполь
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ТАГАНРОГ (Ростовская область), 17 мар - РИА Новости. Беженка из Мариуполя рассказала РИА Новости, как с мужем-инвалидом выживала под обстрелами без газа, света и воды, эвакуироваться из города им помогли российские военные.Пожилые супруги из Мариуполя вместе с соседями накануне прибыли в Таганрог, где их поселили в пункте временного размещения на базе дворца спорта. Мужчине из-за диабета отняли правую ногу. Когда в городе начались военные действия, рассказала РИА Новости его жена, они не могли спуститься в подвал или убежище. В их квартире побило окна, люстры, мебель, уцелели только стены."Ни света, ни газа со второго числа у нас нету. Холод, мороз, всю одежду надели на себя. На произвол судьбы нас бросили - ни оповещения, ни связи", - рассказала беженка.Об эвакуации она узнала случайно, от соседей. "Военные помогли мне вытащить мужа. Схватила, что под руки попало, а бежать надо было километра три. Пешком, обстрелы кругом, а мы бежим", - рассказала она.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения ситуации в середине февраля. Двадцать первого февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220317/bezhentsy-1778664094.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
донецкая народная республика
россия
таганрог
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в мире, донецкая народная республика, россия, таганрог, мариуполь, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
15:10 17.03.2022
 
Беженка рассказала, как жила в Мариуполе под обстрелами без света и воды

Беженка из Мариуполя рассказала о жизни под обстрелами без света, газа и воды

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина в автомобиле на выезде из Мариуполя
Женщина в автомобиле на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Женщина в автомобиле на выезде из Мариуполя
Читать ria.ru в
ТАГАНРОГ (Ростовская область), 17 мар - РИА Новости. Беженка из Мариуполя рассказала РИА Новости, как с мужем-инвалидом выживала под обстрелами без газа, света и воды, эвакуироваться из города им помогли российские военные.
Пожилые супруги из Мариуполя вместе с соседями накануне прибыли в Таганрог, где их поселили в пункте временного размещения на базе дворца спорта. Мужчине из-за диабета отняли правую ногу. Когда в городе начались военные действия, рассказала РИА Новости его жена, они не могли спуститься в подвал или убежище. В их квартире побило окна, люстры, мебель, уцелели только стены.
Военнослужащий НА ДНР указывает дорогу беженцам на автомобиле покидающим Мариуполь - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
14:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженки из Мариуполя рассказали о помощи российских военных при эвакуации
"Ни света, ни газа со второго числа у нас нету. Холод, мороз, всю одежду надели на себя. На произвол судьбы нас бросили - ни оповещения, ни связи", - рассказала беженка.
Об эвакуации она узнала случайно, от соседей. "Военные помогли мне вытащить мужа. Схватила, что под руки попало, а бежать надо было километра три. Пешком, обстрелы кругом, а мы бежим", - рассказала она.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения ситуации в середине февраля. Двадцать первого февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 08:00
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияТаганрогМариупольСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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