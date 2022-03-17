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В России введут мораторий на повышение платы за использование лесов
В России введут мораторий на повышение платы за использование лесов - РИА Новости, 17.03.2022
В России введут мораторий на повышение платы за использование лесов
Правительство введет годовой мораторий на повышение платы за использование лесов, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T09:18
2022-03-17T09:18
2022-03-17T09:18
экономика
россия
виктория абрамченко
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство введет годовой мораторий на повышение платы за использование лесов, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко."Также для поддержки предприятий принято решение о введении на год моратория на увеличение ставок платы за использование лесов, а также введение на год моратория на проведение плановых надзорных мероприятий. Также на 1,5 года будут продлены сроки реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов", - говорится в сообщении.Кроме того, до пяти лет будут увеличены сроки льготных кредитов, выдаваемых Фондом развития промышленности, а также приоритетная поддержка проектов, направленных на импортозамещение продукции из древесины. В частности, в Архангельской области может быть оперативно налажено производство флафф-целлюлозы.
https://ria.ru/20220214/lesa-1772643552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, виктория абрамченко
В России введут мораторий на повышение платы за использование лесов
Вице-премьер Абрамченко: правительство на год заморозит ставки аренды лесов