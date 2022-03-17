Рейтинг@Mail.ru
В России введут мораторий на повышение платы за использование лесов - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/les-1778591665.html
В России введут мораторий на повышение платы за использование лесов
В России введут мораторий на повышение платы за использование лесов - РИА Новости, 17.03.2022
В России введут мораторий на повышение платы за использование лесов
Правительство введет годовой мораторий на повышение платы за использование лесов, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T09:18
2022-03-17T09:18
экономика
россия
виктория абрамченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150606/99/1506069928_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_fa48bb63f52a395d10f809c7ddfa61ff.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство введет годовой мораторий на повышение платы за использование лесов, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко."Также для поддержки предприятий принято решение о введении на год моратория на увеличение ставок платы за использование лесов, а также введение на год моратория на проведение плановых надзорных мероприятий. Также на 1,5 года будут продлены сроки реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов", - говорится в сообщении.Кроме того, до пяти лет будут увеличены сроки льготных кредитов, выдаваемых Фондом развития промышленности, а также приоритетная поддержка проектов, направленных на импортозамещение продукции из древесины. В частности, в Архангельской области может быть оперативно налажено производство флафф-целлюлозы.
https://ria.ru/20220214/lesa-1772643552.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150606/99/1506069928_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e84fe68488ee8e3649f6d4b505fa526.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, виктория абрамченко
09:18 17.03.2022
 
В России введут мораторий на повышение платы за использование лесов

Вице-премьер Абрамченко: правительство на год заморозит ставки аренды лесов

© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкРоссия, Республика Карелия
Россия, Республика Карелия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Россия, Республика Карелия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство введет годовой мораторий на повышение платы за использование лесов, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко.
"Также для поддержки предприятий принято решение о введении на год моратория на увеличение ставок платы за использование лесов, а также введение на год моратория на проведение плановых надзорных мероприятий. Также на 1,5 года будут продлены сроки реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов", - говорится в сообщении.
Кроме того, до пяти лет будут увеличены сроки льготных кредитов, выдаваемых Фондом развития промышленности, а также приоритетная поддержка проектов, направленных на импортозамещение продукции из древесины. В частности, в Архангельской области может быть оперативно налажено производство флафф-целлюлозы.
Незаконная рубка леса в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 09:49
Снимки из космоса хотят использовать как доказательство незаконных рубок
 
ЭкономикаРоссияВиктория Абрамченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала