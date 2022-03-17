https://ria.ru/20220317/lavrov-1778648051.html

Лавров принял приглашение в ближайшее время посетить ОАЭ

Лавров принял приглашение в ближайшее время посетить ОАЭ - РИА Новости, 17.03.2022

Лавров принял приглашение в ближайшее время посетить ОАЭ

Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян пригласил главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в ближайшее время посетить Эмираты,... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:21

2022-03-17T13:21

2022-03-17T13:32

в мире

москва

оаэ

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян пригласил главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в ближайшее время посетить Эмираты, российский министр согласился."Господин министр, надеюсь в ближайшем будущем увидеть Вас в Эмиратах", - сказал он на пресс-конференции в Москве.На что Лавров ответил: "Обязательно".

https://ria.ru/20220317/oae-1778637661.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, москва, оаэ, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)