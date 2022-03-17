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Лавров принял приглашение в ближайшее время посетить ОАЭ - РИА Новости, 17.03.2022
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Лавров принял приглашение в ближайшее время посетить ОАЭ
Лавров принял приглашение в ближайшее время посетить ОАЭ - РИА Новости, 17.03.2022
Лавров принял приглашение в ближайшее время посетить ОАЭ
Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян пригласил главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в ближайшее время посетить Эмираты,... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:21
2022-03-17T13:32
в мире
москва
оаэ
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян пригласил главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в ближайшее время посетить Эмираты, российский министр согласился."Господин министр, надеюсь в ближайшем будущем увидеть Вас в Эмиратах", - сказал он на пресс-конференции в Москве.На что Лавров ответил: "Обязательно".
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в мире, москва, оаэ, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:21 17.03.2022 (обновлено: 13:32 17.03.2022)
 
Лавров принял приглашение в ближайшее время посетить ОАЭ

Глава МИД Лавров принял приглашение посетить с визитом ОАЭ

© REUTERS / Evgenia Novozhenina/PoolМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян во время пресс-конференции после встречи в Москве. 17 марта 2022
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян во время пресс-конференции после встречи в Москве. 17 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/Pool
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян во время пресс-конференции после встречи в Москве. 17 марта 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян пригласил главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в ближайшее время посетить Эмираты, российский министр согласился.
"Господин министр, надеюсь в ближайшем будущем увидеть Вас в Эмиратах", - сказал он на пресс-конференции в Москве.
На что Лавров ответил: "Обязательно".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
12:49
ОАЭ намерены диверсифицировать связи с Россией, заявили в МИД
 
В миреМоскваОАЭСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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