https://ria.ru/20220317/lavrov-1778648051.html
Лавров принял приглашение в ближайшее время посетить ОАЭ
Лавров принял приглашение в ближайшее время посетить ОАЭ - РИА Новости, 17.03.2022
Лавров принял приглашение в ближайшее время посетить ОАЭ
Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян пригласил главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в ближайшее время посетить Эмираты,... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:21
2022-03-17T13:21
2022-03-17T13:32
в мире
москва
оаэ
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян пригласил главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в ближайшее время посетить Эмираты, российский министр согласился."Господин министр, надеюсь в ближайшем будущем увидеть Вас в Эмиратах", - сказал он на пресс-конференции в Москве.На что Лавров ответил: "Обязательно".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, оаэ, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:21 17.03.2022 (обновлено: 13:32 17.03.2022)
Лавров принял приглашение в ближайшее время посетить ОАЭ
Глава МИД Лавров принял приглашение посетить с визитом ОАЭ