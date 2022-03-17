https://ria.ru/20220317/kurs-1778704099.html

Официальный курс доллара на пятницу составил 104,8 рубля

Официальный курс доллара на пятницу составил 104,8 рубля - РИА Новости, 17.03.2022

Официальный курс доллара на пятницу составил 104,8 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 3,2509 рубля — до 104,8012 рубля, курс евро — на 2,829 рубля, до 115,9311 рубля,... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:16

2022-03-17T17:16

2022-03-17T17:29

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 3,2509 рубля — до 104,8012 рубля, курс евро — на 2,829 рубля, до 115,9311 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, доллар, рубль