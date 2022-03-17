https://ria.ru/20220317/kurs-1778704099.html
Официальный курс доллара на пятницу составил 104,8 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 104,8 рубля - РИА Новости, 17.03.2022
Официальный курс доллара на пятницу составил 104,8 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 3,2509 рубля — до 104,8012 рубля, курс евро — на 2,829 рубля, до 115,9311 рубля,... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:16
2022-03-17T17:16
2022-03-17T17:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
доллар
рубль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777534079_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3f0d183fdc4f501d74b63559f9a7aad.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 3,2509 рубля — до 104,8012 рубля, курс евро — на 2,829 рубля, до 115,9311 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777534079_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3e743f4c13a529d497465719d76fff6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, доллар, рубль
17:16 17.03.2022 (обновлено: 17:29 17.03.2022)
Официальный курс доллара на пятницу составил 104,8 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 104,8 рубля, евро — 115,93 рубля