https://ria.ru/20220317/koronavirus-1778668701.html
Названы нетипичные симптомы COVID-19
Иммунолог назвал необычные симптомы COVID-19 - РИА Новости, 17.03.2022
Названы нетипичные симптомы COVID-19
Недомогание и слабость, а также проблемы с пищеварением не являются типичными признаками COVID-19, сообщил в беседе с ura.ru иммунолог Николай Крючков. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T14:51
2022-03-17T14:51
2022-03-17T15:56
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Недомогание и слабость, а также проблемы с пищеварением не являются типичными признаками COVID-19, сообщил в беседе с ura.ru иммунолог Николай Крючков."Общее недомогание без повышения температуры, без кашля — то есть выраженная усталость — это симптомы, которые сложно сразу отнести к ковиду. Резкая слабость, например, или боли в животе, или нарушение пищеварения, потеря аппетита. Это не потому, что они для ковида не характерны, а потому, что очень сложно понять, что у человека именно COVID-19", — рассказал специалист.По его словам, к этому списку также относятся проблемы с нервной системой, проявляющиеся в виде головных болей.В последние несколько недель в России снижается число заболевших COVID-19. По данным оперштаба, за последние сутки число госпитализированных с этим заболеванием сократилось более чем на 15 процентов.
https://ria.ru/20220316/stels-omikron-1778403862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:51 17.03.2022 (обновлено: 15:56 17.03.2022)
Иммунолог назвал необычные симптомы COVID-19
Иммунолог Крючков: боли в животе и резкая усталость нетипичны для коронавируса