https://ria.ru/20220317/koronavirus-1778668701.html

Названы нетипичные симптомы COVID-19

Иммунолог назвал необычные симптомы COVID-19 - РИА Новости, 17.03.2022

Названы нетипичные симптомы COVID-19

Недомогание и слабость, а также проблемы с пищеварением не являются типичными признаками COVID-19, сообщил в беседе с ura.ru иммунолог Николай Крючков. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T14:51

2022-03-17T14:51

2022-03-17T15:56

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Недомогание и слабость, а также проблемы с пищеварением не являются типичными признаками COVID-19, сообщил в беседе с ura.ru иммунолог Николай Крючков."Общее недомогание без повышения температуры, без кашля — то есть выраженная усталость — это симптомы, которые сложно сразу отнести к ковиду. Резкая слабость, например, или боли в животе, или нарушение пищеварения, потеря аппетита. Это не потому, что они для ковида не характерны, а потому, что очень сложно понять, что у человека именно COVID-19", — рассказал специалист.По его словам, к этому списку также относятся проблемы с нервной системой, проявляющиеся в виде головных болей.В последние несколько недель в России снижается число заболевших COVID-19. По данным оперштаба, за последние сутки число госпитализированных с этим заболеванием сократилось более чем на 15 процентов.

https://ria.ru/20220316/stels-omikron-1778403862.html

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии