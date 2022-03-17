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Иммунолог назвал необычные симптомы COVID-19 - РИА Новости, 17.03.2022
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Названы нетипичные симптомы COVID-19
Иммунолог назвал необычные симптомы COVID-19 - РИА Новости, 17.03.2022
Названы нетипичные симптомы COVID-19
Недомогание и слабость, а также проблемы с пищеварением не являются типичными признаками COVID-19, сообщил в беседе с ura.ru иммунолог Николай Крючков. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T14:51
2022-03-17T15:56
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Недомогание и слабость, а также проблемы с пищеварением не являются типичными признаками COVID-19, сообщил в беседе с ura.ru иммунолог Николай Крючков."Общее недомогание без повышения температуры, без кашля — то есть выраженная усталость — это симптомы, которые сложно сразу отнести к ковиду. Резкая слабость, например, или боли в животе, или нарушение пищеварения, потеря аппетита. Это не потому, что они для ковида не характерны, а потому, что очень сложно понять, что у человека именно COVID-19", — рассказал специалист.По его словам, к этому списку также относятся проблемы с нервной системой, проявляющиеся в виде головных болей.В последние несколько недель в России снижается число заболевших COVID-19. По данным оперштаба, за последние сутки число госпитализированных с этим заболеванием сократилось более чем на 15 процентов.
https://ria.ru/20220316/stels-omikron-1778403862.html
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:51 17.03.2022 (обновлено: 15:56 17.03.2022)
 
Иммунолог назвал необычные симптомы COVID-19

Иммунолог Крючков: боли в животе и резкая усталость нетипичны для коронавируса

© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Недомогание и слабость, а также проблемы с пищеварением не являются типичными признаками COVID-19, сообщил в беседе с ura.ru иммунолог Николай Крючков.
"Общее недомогание без повышения температуры, без кашля — то есть выраженная усталость — это симптомы, которые сложно сразу отнести к ковиду. Резкая слабость, например, или боли в животе, или нарушение пищеварения, потеря аппетита. Это не потому, что они для ковида не характерны, а потому, что очень сложно понять, что у человека именно COVID-19", — рассказал специалист.
По его словам, к этому списку также относятся проблемы с нервной системой, проявляющиеся в виде головных болей.
В последние несколько недель в России снижается число заболевших COVID-19. По данным оперштаба, за последние сутки число госпитализированных с этим заболеванием сократилось более чем на 15 процентов.
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