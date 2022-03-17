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В Москве за сутки госпитализировали 208 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 17.03.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220317/koronavirus-1778611564.html
В Москве за сутки госпитализировали 208 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 208 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 17.03.2022
В Москве за сутки госпитализировали 208 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве выявлено 1352 новых случая COVID-19, умерли 42 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:10
2022-03-17T11:13
распространение коронавируса
москва
здоровье - общество
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1352 новых случая COVID-19, умерли 42 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1352, госпитализировано 208 человек, выздоровело 2005 человек, 42 человека умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1621 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 726 264 случая коронавируса, выздоровели 2 528 385 человек, умерли 42 328 человек.Как сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 165 человек.
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москва, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:10 17.03.2022 (обновлено: 11:13 17.03.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 208 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки выявили 1352 случая COVID-19, 42 человека умерло

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинские работники и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Медицинские работники и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1352 новых случая COVID-19, умерли 42 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 1352, госпитализировано 208 человек, выздоровело 2005 человек, 42 человека умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 1621 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 726 264 случая коронавируса, выздоровели 2 528 385 человек, умерли 42 328 человек.
Как сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 165 человек.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
11:03Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 5008 пациентов с COVID-19
 
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