https://ria.ru/20220317/koronavirus-1778611564.html

В Москве за сутки госпитализировали 208 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 208 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 17.03.2022

В Москве за сутки госпитализировали 208 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве выявлено 1352 новых случая COVID-19, умерли 42 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:10

2022-03-17T11:10

2022-03-17T11:13

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1352 новых случая COVID-19, умерли 42 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1352, госпитализировано 208 человек, выздоровело 2005 человек, 42 человека умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1621 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 726 264 случая коронавируса, выздоровели 2 528 385 человек, умерли 42 328 человек.Как сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 165 человек.

https://ria.ru/20220317/koronavirus-1778609683.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии