https://ria.ru/20220317/koronavirus-1778610165.html
В Подмосковье за сутки умерли 22 пациента с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 22 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 17.03.2022
В Подмосковье за сутки умерли 22 пациента с коронавирусом
За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 512 человек, следует из опубликованных в четверг данных на сайте... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:04
2022-03-17T11:04
2022-03-17T11:08
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 512 человек, следует из опубликованных в четверг данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 512 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 22 человека умерло. Днём ранее количество новых заражённых составляло 689 человек.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье)
11:04 17.03.2022 (обновлено: 11:08 17.03.2022)
В Подмосковье за сутки умерли 22 пациента с коронавирусом
В Подмосковье выявили 512 новых случаев заражения коронавирусом за сутки