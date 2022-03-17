https://ria.ru/20220317/koronavirus-1778609683.html

В России за сутки госпитализировали 5008 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 5008 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 17.03.2022

В России за сутки госпитализировали 5008 пациентов с COVID-19

В России за сутки более чем на 15 процентов сократилось число пациентов, попавших в больницы с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:03

2022-03-17T11:03

2022-03-17T11:22

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

коронавирусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757568430_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_6a4e80393a625ec74e594aa1bf34bd30.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В России за сутки более чем на 15 процентов сократилось число пациентов, попавших в больницы с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Рост числа госпитализаций зафиксировали в 22 регионах, снижение — в 60, в трех субъектах ситуация осталась без изменений.Всего за сутки в России выявили 34 819 новых случаев заражения COVID-19, умер 561 пациент с этим заболеванием.Выздоровели 112 614 человек.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы