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В России за сутки госпитализировали 5008 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 5008 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 17.03.2022
В России за сутки госпитализировали 5008 пациентов с COVID-19
В России за сутки более чем на 15 процентов сократилось число пациентов, попавших в больницы с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:03
2022-03-17T11:03
2022-03-17T11:22
распространение коронавируса
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В России за сутки более чем на 15 процентов сократилось число пациентов, попавших в больницы с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Рост числа госпитализаций зафиксировали в 22 регионах, снижение — в 60, в трех субъектах ситуация осталась без изменений.Всего за сутки в России выявили 34 819 новых случаев заражения COVID-19, умер 561 пациент с этим заболеванием.Выздоровели 112 614 человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
11:03 17.03.2022 (обновлено: 11:22 17.03.2022)
В России за сутки госпитализировали 5008 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 34 819 новых случаев заражения коронавирусом