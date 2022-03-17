https://ria.ru/20220317/konventsiya-1778625595.html

МИД: Россия может задействовать конвенцию для консультаций по лабораториям

МИД: Россия может задействовать конвенцию для консультаций по лабораториям - РИА Новости, 17.03.2022

МИД: Россия может задействовать конвенцию для консультаций по лабораториям

Россия может задействовать статью 5 Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:57

2022-03-17T11:57

2022-03-17T14:32

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

сша

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сергей рябков

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владимир путин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия может задействовать статью 5 Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении для консультаций в свете ситуации с биолабораториями на Украине, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ваше (Украины и Запада - ред.) упорное молчание, нежелание разговаривать на этот счет на площадках международных организаций, сокрытие фактов, уничтожение улик и нервозная реакция. Мы не исключаем задействования механизмов статей 5 и 6 Конвенции, в соответствии с которыми государства-участники должны консультироваться друг с другом в решении вопросов в отношении целей Конвенции или в связи с выполнением ее положений, а также сотрудничать в проведении любых расследований о возможных нарушениях обязательств по документу", - сказала Захарова на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 биолабораторий США, которые разбросаны по миру, Россия будет представлять новые документы об их работе, заявил позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

https://ria.ru/20220311/patogeny-1777580573.html

https://ria.ru/20220315/lavrov-1778261154.html

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вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, в мире, сергей рябков, мария захарова, владимир путин, вашингтон (город), вооруженные силы рф, мид кнр