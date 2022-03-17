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В Кремле не исключили посещения Путиным концерта в честь Крыма 18 марта - РИА Новости, 17.03.2022
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В Кремле не исключили посещения Путиным концерта в честь Крыма 18 марта
В Кремле не исключили посещения Путиным концерта в честь Крыма 18 марта - РИА Новости, 17.03.2022
В Кремле не исключили посещения Путиным концерта в честь Крыма 18 марта
В Кремле проинформируют, если президент РФ Владимир Путин решит посетить концерт в честь воссоединения Крыма с РФ в "Лужниках", сообщил журналистам... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:09
2022-03-17T13:09
общество
россия
москва
владимир путин
республика крым
дмитрий песков
севастополь
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Кремле проинформируют, если президент РФ Владимир Путин решит посетить концерт в честь воссоединения Крыма с РФ в "Лужниках", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией пройдет в Москве 18 марта в "Лужниках"."Если президент такое решение примет, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин посетить концерт в Лужниках или подключиться по ВКС.
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общество, россия, москва, владимир путин, республика крым, дмитрий песков, севастополь
13:09 17.03.2022
 
В Кремле не исключили посещения Путиным концерта в честь Крыма 18 марта

Пресс-секретарь Песков: если Путин решит приехать на концерт в Лужниках 18 марта, сообщим

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
Президент РФ Владимир Путин на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Кремле проинформируют, если президент РФ Владимир Путин решит посетить концерт в честь воссоединения Крыма с РФ в "Лужниках", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией пройдет в Москве 18 марта в "Лужниках".
"Если президент такое решение примет, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин посетить концерт в Лужниках или подключиться по ВКС.
Салют в Симферополе по случаю празднования годовщины Крымской весны - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 13:59
Концерт ко дню воссоединения Крыма с Россией пройдет 18 марта в Москве
 
ОбществоРоссияМоскваВладимир ПутинРеспублика КрымДмитрий ПесковСевастополь
 
 
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