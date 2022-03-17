https://ria.ru/20220317/kontsert-1778644049.html

В Кремле не исключили посещения Путиным концерта в честь Крыма 18 марта

В Кремле не исключили посещения Путиным концерта в честь Крыма 18 марта - РИА Новости, 17.03.2022

В Кремле не исключили посещения Путиным концерта в честь Крыма 18 марта

В Кремле проинформируют, если президент РФ Владимир Путин решит посетить концерт в честь воссоединения Крыма с РФ в "Лужниках", сообщил журналистам... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:09

2022-03-17T13:09

2022-03-17T13:09

общество

россия

москва

владимир путин

республика крым

дмитрий песков

севастополь

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Кремле проинформируют, если президент РФ Владимир Путин решит посетить концерт в честь воссоединения Крыма с РФ в "Лужниках", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией пройдет в Москве 18 марта в "Лужниках"."Если президент такое решение примет, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин посетить концерт в Лужниках или подключиться по ВКС.

https://ria.ru/20220316/kontsert-1778442303.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, москва, владимир путин, республика крым, дмитрий песков, севастополь