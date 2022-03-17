https://ria.ru/20220317/kontsert-1778644049.html
В Кремле не исключили посещения Путиным концерта в честь Крыма 18 марта
В Кремле не исключили посещения Путиным концерта в честь Крыма 18 марта - РИА Новости, 17.03.2022
В Кремле не исключили посещения Путиным концерта в честь Крыма 18 марта
В Кремле проинформируют, если президент РФ Владимир Путин решит посетить концерт в честь воссоединения Крыма с РФ в "Лужниках", сообщил журналистам... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:09
2022-03-17T13:09
2022-03-17T13:09
общество
россия
москва
владимир путин
республика крым
дмитрий песков
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601877810_0:0:1740:979_1920x0_80_0_0_8835241258460fabe02dafc88c6242cd.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Кремле проинформируют, если президент РФ Владимир Путин решит посетить концерт в честь воссоединения Крыма с РФ в "Лужниках", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией пройдет в Москве 18 марта в "Лужниках"."Если президент такое решение примет, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин посетить концерт в Лужниках или подключиться по ВКС.
https://ria.ru/20220316/kontsert-1778442303.html
россия
москва
республика крым
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601877810_128:0:1740:1209_1920x0_80_0_0_4af76080d4b1e602a92702f11e7bfb5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, владимир путин, республика крым, дмитрий песков, севастополь
В Кремле не исключили посещения Путиным концерта в честь Крыма 18 марта
Пресс-секретарь Песков: если Путин решит приехать на концерт в Лужниках 18 марта, сообщим