https://ria.ru/20220317/jewelry-1778693406.html
Ювелирный ретейлер Signet Jewelers приостановил работу с Россией
Ювелирный ретейлер Signet Jewelers приостановил работу с Россией - РИА Новости, 17.03.2022
Ювелирный ретейлер Signet Jewelers приостановил работу с Россией
Крупнейший в мире ретейлер ювелирных изделий с бриллиантами Signet Jewelers объявил о приостановке работы с российскими компаниями на фоне ситуации вокруг... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:27
2022-03-17T16:27
2022-03-17T16:27
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в мире
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санкции в отношении россии
ювелирные украшения
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Крупнейший в мире ретейлер ювелирных изделий с бриллиантами Signet Jewelers объявил о приостановке работы с российскими компаниями на фоне ситуации вокруг Украины, сообщила компания в своем релизе.Американский президент Джо Байден заявил 11 марта, что США вводят запрет на поставки в Россию предметов роскоши, в том числе ювелирных изделий."Signet приостановила деловое взаимодействие с российскими компаниями с начала вторжения", - говорится в сообщении компании.Signet Jewelers - крупнейший в мире розничный продавец ювелирных изделий с бриллиантами, штаб-квартира находится в США, штат Огайо. Штат компании превышает 20 тысяч сотрудников. По состоянию на 29 января 2022 года, управляет 2 854 магазинами, из них 2 506 приходятся на североамериканский сегмент.
https://ria.ru/20220317/yuveliry-1778650693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, огайо, в мире, санкции, санкции в отношении россии, ювелирные украшения, украина, джо байден
Ювелирный ретейлер Signet Jewelers приостановил работу с Россией
Крупнейший ювелирный ретейлер Signet Jewelers приостановил работу с российскими компаниями