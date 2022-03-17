https://ria.ru/20220317/jewelry-1778693406.html

Ювелирный ретейлер Signet Jewelers приостановил работу с Россией

Ювелирный ретейлер Signet Jewelers приостановил работу с Россией - РИА Новости, 17.03.2022

Ювелирный ретейлер Signet Jewelers приостановил работу с Россией

Крупнейший в мире ретейлер ювелирных изделий с бриллиантами Signet Jewelers объявил о приостановке работы с российскими компаниями на фоне ситуации вокруг... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T16:27

2022-03-17T16:27

2022-03-17T16:27

экономика

россия

сша

огайо

в мире

санкции

санкции в отношении россии

ювелирные украшения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98950/05/989500518_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_b143e5c58666bda07418c228994dea1b.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Крупнейший в мире ретейлер ювелирных изделий с бриллиантами Signet Jewelers объявил о приостановке работы с российскими компаниями на фоне ситуации вокруг Украины, сообщила компания в своем релизе.Американский президент Джо Байден заявил 11 марта, что США вводят запрет на поставки в Россию предметов роскоши, в том числе ювелирных изделий."Signet приостановила деловое взаимодействие с российскими компаниями с начала вторжения", - говорится в сообщении компании.Signet Jewelers - крупнейший в мире розничный продавец ювелирных изделий с бриллиантами, штаб-квартира находится в США, штат Огайо. Штат компании превышает 20 тысяч сотрудников. По состоянию на 29 января 2022 года, управляет 2 854 магазинами, из них 2 506 приходятся на североамериканский сегмент.

https://ria.ru/20220317/yuveliry-1778650693.html

россия

сша

огайо

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, сша, огайо, в мире, санкции, санкции в отношении россии, ювелирные украшения, украина, джо байден