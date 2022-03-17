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Ювелирный ретейлер Signet Jewelers приостановил работу с Россией - РИА Новости, 17.03.2022
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Ювелирный ретейлер Signet Jewelers приостановил работу с Россией
Ювелирный ретейлер Signet Jewelers приостановил работу с Россией - РИА Новости, 17.03.2022
Ювелирный ретейлер Signet Jewelers приостановил работу с Россией
Крупнейший в мире ретейлер ювелирных изделий с бриллиантами Signet Jewelers объявил о приостановке работы с российскими компаниями на фоне ситуации вокруг... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:27
2022-03-17T16:27
экономика
россия
сша
огайо
в мире
санкции
санкции в отношении россии
ювелирные украшения
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Крупнейший в мире ретейлер ювелирных изделий с бриллиантами Signet Jewelers объявил о приостановке работы с российскими компаниями на фоне ситуации вокруг Украины, сообщила компания в своем релизе.Американский президент Джо Байден заявил 11 марта, что США вводят запрет на поставки в Россию предметов роскоши, в том числе ювелирных изделий."Signet приостановила деловое взаимодействие с российскими компаниями с начала вторжения", - говорится в сообщении компании.Signet Jewelers - крупнейший в мире розничный продавец ювелирных изделий с бриллиантами, штаб-квартира находится в США, штат Огайо. Штат компании превышает 20 тысяч сотрудников. По состоянию на 29 января 2022 года, управляет 2 854 магазинами, из них 2 506 приходятся на североамериканский сегмент.
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экономика, россия, сша, огайо, в мире, санкции, санкции в отношении россии, ювелирные украшения, украина, джо байден
16:27 17.03.2022
 
Ювелирный ретейлер Signet Jewelers приостановил работу с Россией

Крупнейший ювелирный ретейлер Signet Jewelers приостановил работу с российскими компаниями

© Fotolia / KzenonПродажа ювелирных изделий
Продажа ювелирных изделий - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Fotolia / Kzenon
Продажа ювелирных изделий
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Крупнейший в мире ретейлер ювелирных изделий с бриллиантами Signet Jewelers объявил о приостановке работы с российскими компаниями на фоне ситуации вокруг Украины, сообщила компания в своем релизе.
Американский президент Джо Байден заявил 11 марта, что США вводят запрет на поставки в Россию предметов роскоши, в том числе ювелирных изделий.
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"Signet приостановила деловое взаимодействие с российскими компаниями с начала вторжения", - говорится в сообщении компании.
Signet Jewelers - крупнейший в мире розничный продавец ювелирных изделий с бриллиантами, штаб-квартира находится в США, штат Огайо. Штат компании превышает 20 тысяч сотрудников. По состоянию на 29 января 2022 года, управляет 2 854 магазинами, из них 2 506 приходятся на североамериканский сегмент.
 
ЭкономикаРоссияСШАОгайоВ миреСанкцииСанкции в отношении Россииювелирные украшенияУкраинаДжо Байден
 
 
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