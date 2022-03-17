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В тувинском доме ребенка произошла вспышка инфекции - РИА Новости, 17.03.2022
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В тувинском доме ребенка произошла вспышка инфекции
В тувинском доме ребенка произошла вспышка инфекции - РИА Новости, 17.03.2022
В тувинском доме ребенка произошла вспышка инфекции
Следователи в Туве начали проверку по факту массового заболевания в доме ребенка, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T09:28
2022-03-17T09:28
происшествия
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Следователи в Туве начали проверку по факту массового заболевания в доме ребенка, сообщает пресс-служба регионального главка СК.По предварительной информации, 7 и 10 марта в медучреждение доставлены две девочки возрастом один год и девять месяцев с ротавирусной инфекцией. Сейчас эти дети выписаны из больницы. В дальнейшем у 10 воспитанников выявлены астровирус и ротавирус. Кроме того, ротавирус без симптомов заболевания был выявлен и у работников учреждения: повара и уборщицы. Состояние всех детей оценивается как удовлетворительное."В республике Тыва по факту заболевания малолетних воспитанников дома ребенка организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.Следователи осматривают помещения в доме ребенка, изымают документацию для установления тяжести вреда здоровью детей назначены судебно-медицинские экспертизы. Специалисты эпидемиологической службы устанавливают источник и причины заболевания.
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республика тыва
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происшествия, республика тыва
09:28 17.03.2022
 
В тувинском доме ребенка произошла вспышка инфекции

СК начал проверку после заболевания 12 воспитанников дома ребенка в Туве

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Следователи в Туве начали проверку по факту массового заболевания в доме ребенка, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
По предварительной информации, 7 и 10 марта в медучреждение доставлены две девочки возрастом один год и девять месяцев с ротавирусной инфекцией. Сейчас эти дети выписаны из больницы. В дальнейшем у 10 воспитанников выявлены астровирус и ротавирус. Кроме того, ротавирус без симптомов заболевания был выявлен и у работников учреждения: повара и уборщицы. Состояние всех детей оценивается как удовлетворительное.
республике Тыва по факту заболевания малолетних воспитанников дома ребенка организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
Следователи осматривают помещения в доме ребенка, изымают документацию для установления тяжести вреда здоровью детей назначены судебно-медицинские экспертизы. Специалисты эпидемиологической службы устанавливают источник и причины заболевания.
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