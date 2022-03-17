https://ria.ru/20220317/infektsiya-1778593005.html

В тувинском доме ребенка произошла вспышка инфекции

В тувинском доме ребенка произошла вспышка инфекции - РИА Новости, 17.03.2022

В тувинском доме ребенка произошла вспышка инфекции

Следователи в Туве начали проверку по факту массового заболевания в доме ребенка, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T09:28

2022-03-17T09:28

2022-03-17T09:28

происшествия

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Следователи в Туве начали проверку по факту массового заболевания в доме ребенка, сообщает пресс-служба регионального главка СК.По предварительной информации, 7 и 10 марта в медучреждение доставлены две девочки возрастом один год и девять месяцев с ротавирусной инфекцией. Сейчас эти дети выписаны из больницы. В дальнейшем у 10 воспитанников выявлены астровирус и ротавирус. Кроме того, ротавирус без симптомов заболевания был выявлен и у работников учреждения: повара и уборщицы. Состояние всех детей оценивается как удовлетворительное."В республике Тыва по факту заболевания малолетних воспитанников дома ребенка организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.Следователи осматривают помещения в доме ребенка, изымают документацию для установления тяжести вреда здоровью детей назначены судебно-медицинские экспертизы. Специалисты эпидемиологической службы устанавливают источник и причины заболевания.

https://ria.ru/20220121/rotavirus-1768957099.html

республика тыва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика тыва