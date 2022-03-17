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ЕС продолжает громить торгово-финансовые отношения с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 17.03.2022
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ЕС продолжает громить торгово-финансовые отношения с Россией, заявили в МИД
ЕС продолжает громить торгово-финансовые отношения с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 17.03.2022
ЕС продолжает громить торгово-финансовые отношения с Россией, заявили в МИД
ЕС продолжает с упоением громить торгово-финансовые отношения с Москвой, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:36
2022-03-17T12:25
россия
мария захарова
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экономика
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. ЕС продолжает с упоением громить торгово-финансовые отношения с Москвой, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Руководство Европейского союза, его стран-членов продолжает с упоением громить многостороннюю торговую и финансовую систему, которая кропотливо создавалась годами, в том числе с налаживанием логистическим цепочек", - сказала Захарова на брифинге.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявлял РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.
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россия, мария захарова, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика, в мире, санкции, санкции в отношении россии
11:36 17.03.2022 (обновлено: 12:25 17.03.2022)
 
ЕС продолжает громить торгово-финансовые отношения с Россией, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: ЕС продолжает громить торгово-финансовые отношения с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит ЕС в Брюсселе
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. ЕС продолжает с упоением громить торгово-финансовые отношения с Москвой, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Руководство Европейского союза, его стран-членов продолжает с упоением громить многостороннюю торговую и финансовую систему, которая кропотливо создавалась годами, в том числе с налаживанием логистическим цепочек", - сказала Захарова на брифинге.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявлял РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
10:46
Правительство поддержит экспортеров, пострадавших от санкций
 
РоссияМария ЗахароваЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЭкономикаВ миреСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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