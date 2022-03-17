https://ria.ru/20220317/evakuatsiya-1778746173.html

Почти 43 тысячи человек удалось эвакуировать из Мариуполя за сутки

Почти 43 тысячи человек удалось эвакуировать из Мариуполя за сутки - РИА Новости, 17.03.2022

Почти 43 тысячи человек удалось эвакуировать из Мариуполя за сутки

Российские вооруженные силы обеспечили в четверг безопасную эвакуацию из Мариуполя почти 43 тысяч человек, заявил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T21:38

2022-03-17T21:38

2022-03-17T23:31

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские вооруженные силы обеспечили в четверг безопасную эвакуацию из Мариуполя почти 43 тысяч человек, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."В результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции сегодня обеспечена безопасная эвакуация из города еще 42 992 человек. Населению передано 134 тонны медикаментов, предметов первой необходимости, а также продовольствия, в том числе детского питания", — сказал Мизинцев.По его словам, всего в Минобороны поступило почти 2,7 миллиона обращений с от украинцев с просьбой вывезти их в Россию.Мизинцев подчеркнул, что эвакуация граждан Украины и иностранцев в безопасные районы продолжается, а принимаются меры по восстановлению мирной жизни на освобожденных от националистов территориях.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

https://ria.ru/20220317/mariupol-1778711482.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, мариуполь, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр