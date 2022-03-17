https://ria.ru/20220317/evakuatsiya-1778585598.html
Жители Мариуполя рассказали, что узнали об эвакуации случайно
Жители Мариуполя рассказали, что узнали об эвакуации случайно - РИА Новости, 17.03.2022
Жители Мариуполя рассказали, что узнали об эвакуации случайно
Жители Мариуполя, выходившие из города по "зеленому коридору", с которыми удалось пообщаться корреспонденту РИА Новости, рассказали, что узнали об эвакуации... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T08:15
2022-03-17T08:15
2022-03-17T14:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
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признание днр и лнр в россии
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МАРИУПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Жители Мариуполя, выходившие из города по "зеленому коридору", с которыми удалось пообщаться корреспонденту РИА Новости, рассказали, что узнали об эвакуации случайно от соседей."Нас двое взрослых и один ребенок. Мы случайно узнали, соседи сказали (о гуманитарном коридоре - ред.). Мы быстренько собрались, побросали все", - сказала жительница Мариуполя.В среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что практически все эвакуируемые жители Мариуполя отказались ехать на подконтрольные Киеву территории.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, украина
08:15 17.03.2022 (обновлено: 14:35 17.03.2022)
Жители Мариуполя рассказали, что узнали об эвакуации случайно
Эвакуированные жители Мариуполя заявили, что узнали о зеленом коридоре случайно от соседей