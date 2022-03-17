https://ria.ru/20220317/ekonomika-1778588582.html

В "Опоре России" рассказали о сотрудничестве с Европой на фоне санкций

В "Опоре России" рассказали о сотрудничестве с Европой на фоне санкций - РИА Новости, 17.03.2022

В "Опоре России" рассказали о сотрудничестве с Европой на фоне санкций

Большинство европейских компаний не отказывались от сотрудничества с Россией, их товары возможно, изменив логистику, поставлять через Турцию, заявил журналистам РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T08:56

2022-03-17T08:56

2022-03-17T08:56

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

организация "опора россии"

александр калинин

россия

санкции

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КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Большинство европейских компаний не отказывались от сотрудничества с Россией, их товары возможно, изменив логистику, поставлять через Турцию, заявил журналистам президент "Опоры России" Александр Калинин на форуме в Красноярске.В Красноярске в четверг открылся съезд лидеров "Опоры России". В первый день деловой программы основным мероприятием станет пленарное заседание "Енисейская Сибирь", взаимодействие крупного и малого бизнеса. Модератором выступает президент "Опоры России" Александр Калинин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.

https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778518781.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, организация "опора россии", александр калинин, россия, санкции