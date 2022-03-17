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В "Опоре России" рассказали о сотрудничестве с Европой на фоне санкций - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/ekonomika-1778588582.html
В "Опоре России" рассказали о сотрудничестве с Европой на фоне санкций
В "Опоре России" рассказали о сотрудничестве с Европой на фоне санкций - РИА Новости, 17.03.2022
В "Опоре России" рассказали о сотрудничестве с Европой на фоне санкций
Большинство европейских компаний не отказывались от сотрудничества с Россией, их товары возможно, изменив логистику, поставлять через Турцию, заявил журналистам РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T08:56
2022-03-17T08:56
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
организация "опора россии"
александр калинин
россия
санкции
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КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Большинство европейских компаний не отказывались от сотрудничества с Россией, их товары возможно, изменив логистику, поставлять через Турцию, заявил журналистам президент "Опоры России" Александр Калинин на форуме в Красноярске.В Красноярске в четверг открылся съезд лидеров "Опоры России". В первый день деловой программы основным мероприятием станет пленарное заседание "Енисейская Сибирь", взаимодействие крупного и малого бизнеса. Модератором выступает президент "Опоры России" Александр Калинин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.
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экономика, организация "опора россии", александр калинин, россия, санкции
08:56 17.03.2022
 
В "Опоре России" рассказали о сотрудничестве с Европой на фоне санкций

Глава "Опоры России" Калинин: большинство компаний из Европы продолжают работать с Россией

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин
Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Опора России Александр Калинин - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Большинство европейских компаний не отказывались от сотрудничества с Россией, их товары возможно, изменив логистику, поставлять через Турцию, заявил журналистам президент "Опоры России" Александр Калинин на форуме в Красноярске.
В Красноярске в четверг открылся съезд лидеров "Опоры России". В первый день деловой программы основным мероприятием станет пленарное заседание "Енисейская Сибирь", взаимодействие крупного и малого бизнеса. Модератором выступает президент "Опоры России" Александр Калинин.
"Большинство европейских компаний не отказались от сотрудничества с Россией. Просто нужно время, чтобы изменить логистические цепочки. Вы видели, что фуры с российскими и белорусскими номерами не пускали два дня на польской границе. Это фактически саботаж. Просто сейчас поедут товары через Турцию. Турция не собирается вводить санкции в отношении РФ. Экономическую жизнь не остановить", - сказал Калинин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаОрганизация "Опора России"Александр КалининРоссияСанкции
 
 
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