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В Кремле отреагировали на предложение ЕР уволить Дворковича из "Сколково" - РИА Новости, 17.03.2022
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В Кремле отреагировали на предложение ЕР уволить Дворковича из "Сколково"
В Кремле отреагировали на предложение ЕР уволить Дворковича из "Сколково" - РИА Новости, 17.03.2022
В Кремле отреагировали на предложение ЕР уволить Дворковича из "Сколково"
Дальнейшая работа бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича на посту главы "Сколково" будет зависеть от его личного решения, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:08
2022-03-17T13:08
технологии
россия
сколково
фонд "сколково"
андрей турчак
аркадий дворкович
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Дальнейшая работа бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича на посту главы "Сколково" будет зависеть от его личного решения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия выступает за немедленное увольнение Дворковича с поста главы главы фонда "Сколково".В среду совет Международной шахматной федерации (FIDE), которую возглавляет Дворкович, отстранил сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой до дальнейшего уведомления. Также Турчак обосновал позицию партии тем, что Дворкович выступил в западных СМИ с осуждением якобы "начатых Россией военных действий на Украине" и заявил, что в России и Белоруссии не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а их игрокам должно быть запрещено представлять свои страны на международных соревнованиях."Я оставляю это без комментария. Все-таки FIDE - это международная организация, поэтому здесь, вы знаете, что наша позиция расходится коренным образом с позицией FIDE. А что касается работы Дворковича в "Сколково" - это другая субстанция. Там уже будет все зависеть от личного решения самого Дворковича", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Россия поддерживать кандидатуру Дворковична на пост главы FIDE на предстоящих выборах, а также поддерживают ли в Кремле позицию ЕР по поводу "Сколково".На вопрос, поддерживают ли в Кремле в целом идею ЕР, он отметил, что это партийные дела, и Кремль не может в них вмешиваться.
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технологии, россия, сколково, фонд "сколково", андрей турчак, аркадий дворкович
13:08 17.03.2022
 
В Кремле отреагировали на предложение ЕР уволить Дворковича из "Сколково"

Пресс-секретарь Песков: работа Дворковича в "Сколково" зависит от его личного решения

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАркадий Дворкович
Аркадий Дворкович - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Аркадий Дворкович. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Дальнейшая работа бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича на посту главы "Сколково" будет зависеть от его личного решения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия выступает за немедленное увольнение Дворковича с поста главы главы фонда "Сколково".
В среду совет Международной шахматной федерации (FIDE), которую возглавляет Дворкович, отстранил сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой до дальнейшего уведомления. Также Турчак обосновал позицию партии тем, что Дворкович выступил в западных СМИ с осуждением якобы "начатых Россией военных действий на Украине" и заявил, что в России и Белоруссии не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а их игрокам должно быть запрещено представлять свои страны на международных соревнованиях.
"Я оставляю это без комментария. Все-таки FIDE - это международная организация, поэтому здесь, вы знаете, что наша позиция расходится коренным образом с позицией FIDE. А что касается работы Дворковича в "Сколково" - это другая субстанция. Там уже будет все зависеть от личного решения самого Дворковича", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Россия поддерживать кандидатуру Дворковична на пост главы FIDE на предстоящих выборах, а также поддерживают ли в Кремле позицию ЕР по поводу "Сколково".
На вопрос, поддерживают ли в Кремле в целом идею ЕР, он отметил, что это партийные дела, и Кремль не может в них вмешиваться.
 
ТехнологииРоссияСколковоФонд "Сколково"Андрей ТурчакАркадий Дворкович
 
 
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