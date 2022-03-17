https://ria.ru/20220317/dvorkovich-1778643597.html

В Кремле отреагировали на предложение ЕР уволить Дворковича из "Сколково"

В Кремле отреагировали на предложение ЕР уволить Дворковича из "Сколково" - РИА Новости, 17.03.2022

В Кремле отреагировали на предложение ЕР уволить Дворковича из "Сколково"

Дальнейшая работа бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича на посту главы "Сколково" будет зависеть от его личного решения, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:08

2022-03-17T13:08

2022-03-17T13:08

технологии

россия

сколково

фонд "сколково"

андрей турчак

аркадий дворкович

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Дальнейшая работа бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича на посту главы "Сколково" будет зависеть от его личного решения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия выступает за немедленное увольнение Дворковича с поста главы главы фонда "Сколково".В среду совет Международной шахматной федерации (FIDE), которую возглавляет Дворкович, отстранил сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой до дальнейшего уведомления. Также Турчак обосновал позицию партии тем, что Дворкович выступил в западных СМИ с осуждением якобы "начатых Россией военных действий на Украине" и заявил, что в России и Белоруссии не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а их игрокам должно быть запрещено представлять свои страны на международных соревнованиях."Я оставляю это без комментария. Все-таки FIDE - это международная организация, поэтому здесь, вы знаете, что наша позиция расходится коренным образом с позицией FIDE. А что касается работы Дворковича в "Сколково" - это другая субстанция. Там уже будет все зависеть от личного решения самого Дворковича", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Россия поддерживать кандидатуру Дворковична на пост главы FIDE на предстоящих выборах, а также поддерживают ли в Кремле позицию ЕР по поводу "Сколково".На вопрос, поддерживают ли в Кремле в целом идею ЕР, он отметил, что это партийные дела, и Кремль не может в них вмешиваться.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, сколково, фонд "сколково", андрей турчак, аркадий дворкович