https://ria.ru/20220317/donbass-1778648464.html

В Кремле оценили публикации на Западе фейков со снимками удара по Донецку

В Кремле оценили публикации на Западе фейков со снимками удара по Донецку - РИА Новости, 17.03.2022

В Кремле оценили публикации на Западе фейков со снимками удара по Донецку

Использование фотографий Донецка в СМИ и во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США с противоположным подтекстом - это... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:22

2022-03-17T13:22

2022-03-17T13:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

вооруженные силы рф

луганская народная республика

донецкая народная республика

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донбасс

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Использование фотографий Донецка в СМИ и во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США с противоположным подтекстом - это чудовищная ложь и подлог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Итальянская газета La Stampa в среду вышла с заголовком "Мясорубка" с изображением сцены после обстрела в Донецке. При этом издание выдало фотографию погибших после удара "Точкой-У" жителей Донецка за снимок из Киева. После публикации номера местные блогеры, пользователи соцсетей, эксперты, а также посольство РФ в Риме обвинили газету в распространении фейков.Он подчеркнул, что это не добавляет чего-то к реноме, престижу этой итальянской газеты, "но она не одинока в своих чудовищных подлогах, к сожалению"."Вот вчера господин Зеленский выступал перед Конгрессом американским, и у него показывали там такие красочно-трагические ролики. И вот в этом ролики были использованы вот эти кадры. Понимаете, то есть это чудовищная ложь, она методичная, несется, и значит, доверчивые эмоциональные американские конгрессмены с упоением хлопали этому всему. Ну это действительно было, да", - сказал Песков.Москва, по его словам, будет "продолжать методично, терпеливо и активно разъяснять все эти фейки".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/tsinizm-1778577633.html

https://ria.ru/20220204/probirka-1770988857.html

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донецкая народная республика

украина

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, донбасс, дмитрий песков