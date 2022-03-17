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В Кремле оценили публикации на Западе фейков со снимками удара по Донецку - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/donbass-1778648464.html
В Кремле оценили публикации на Западе фейков со снимками удара по Донецку
В Кремле оценили публикации на Западе фейков со снимками удара по Донецку - РИА Новости, 17.03.2022
В Кремле оценили публикации на Западе фейков со снимками удара по Донецку
Использование фотографий Донецка в СМИ и во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США с противоположным подтекстом - это... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:22
2022-03-17T13:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
вооруженные силы рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
донбасс
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Использование фотографий Донецка в СМИ и во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США с противоположным подтекстом - это чудовищная ложь и подлог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Итальянская газета La Stampa в среду вышла с заголовком "Мясорубка" с изображением сцены после обстрела в Донецке. При этом издание выдало фотографию погибших после удара "Точкой-У" жителей Донецка за снимок из Киева. После публикации номера местные блогеры, пользователи соцсетей, эксперты, а также посольство РФ в Риме обвинили газету в распространении фейков.Он подчеркнул, что это не добавляет чего-то к реноме, престижу этой итальянской газеты, "но она не одинока в своих чудовищных подлогах, к сожалению"."Вот вчера господин Зеленский выступал перед Конгрессом американским, и у него показывали там такие красочно-трагические ролики. И вот в этом ролики были использованы вот эти кадры. Понимаете, то есть это чудовищная ложь, она методичная, несется, и значит, доверчивые эмоциональные американские конгрессмены с упоением хлопали этому всему. Ну это действительно было, да", - сказал Песков.Москва, по его словам, будет "продолжать методично, терпеливо и активно разъяснять все эти фейки".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/tsinizm-1778577633.html
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россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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в мире, россия, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, донбасс, дмитрий песков
13:22 17.03.2022
 
В Кремле оценили публикации на Западе фейков со снимками удара по Донецку

Песков назвал использование фото Донецка с противоположным подтекстом чудовищным подлогом

© РИА Новости / Максим БлиновМесто падения обломков ракеты "Точка-У" в Донецке
Место падения обломков ракеты Точка-У в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Место падения обломков ракеты "Точка-У" в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Использование фотографий Донецка в СМИ и во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США с противоположным подтекстом - это чудовищная ложь и подлог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Итальянская газета La Stampa в среду вышла с заголовком "Мясорубка" с изображением сцены после обстрела в Донецке. При этом издание выдало фотографию погибших после удара "Точкой-У" жителей Донецка за снимок из Киева. После публикации номера местные блогеры, пользователи соцсетей, эксперты, а также посольство РФ в Риме обвинили газету в распространении фейков.
"Факты таких фейков прекрасно известны в России. В меньшей степени на них хотят обращать внимание за рубежом. Это чудовищная ложь. Это чудовищный подлог", - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что это не добавляет чего-то к реноме, престижу этой итальянской газеты, "но она не одинока в своих чудовищных подлогах, к сожалению".
"Вот вчера господин Зеленский выступал перед Конгрессом американским, и у него показывали там такие красочно-трагические ролики. И вот в этом ролики были использованы вот эти кадры. Понимаете, то есть это чудовищная ложь, она методичная, несется, и значит, доверчивые эмоциональные американские конгрессмены с упоением хлопали этому всему. Ну это действительно было, да", - сказал Песков.
Москва, по его словам, будет "продолжать методично, терпеливо и активно разъяснять все эти фейки".
Фрагмент украинской ракеты Точка-У возле Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
02:24
Захарова раскритиковала публикацию Stampa с фото погибших в Донецке
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Госсекретарь Колин Пауэлл показывает пробирку, в которой, по его утверждению, находятся образцы иракского оружия массового поражения, на заседании Совета Безопасности ООН. 5 февраля 2003 - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 04:40
Посольство напомнило США о "пробирке Пауэлла" после заявлений о видеофейке
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбассДмитрий Песков
 
 
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