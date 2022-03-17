https://ria.ru/20220317/donbass-1778595247.html

Украинские войска за сутки 34 раза открывали огонь по территории ДНР

Украинские войска за сутки 34 раза открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 17.03.2022

Украинские войска за сутки 34 раза открывали огонь по территории ДНР

Украинские войска за истекшие сутки 34 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, из-за боевых действий погибли два мирных жителя, еще 13... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T09:41

2022-03-17T09:41

2022-03-17T09:52

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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска за истекшие сутки 34 раза открывали огонь по территории Донецкой народной республики, из-за боевых действий погибли два мирных жителя, еще 13 ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 34 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства."За прошедшие сутки погибли 2 мирных жителей, ранены 13 мирных жителей, из них 11 - с ранее освобожденных ВС ДНР территорий", - подчеркивается в заявлении, согласно которому "общее количество примененных ВФУ боеприпасов - 331 единица".Также отмечается, что повреждены 50 домостроений в Донецке, Васильевке, Горловке, Ясиноватой, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778479657.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины