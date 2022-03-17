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Жители Донецка остались без воды из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/donbass-1778585116.html
Жители Донецка остались без воды из-за обстрелов со стороны ВСУ
Жители Донецка остались без воды из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.03.2022
Жители Донецка остались без воды из-за обстрелов со стороны ВСУ
В Донецке из-за удара украинских подразделений по насосной станции остановилось водоснабжение, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T08:06
2022-03-17T09:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. В Донецке из-за удара украинских подразделений по насосной станции остановилось водоснабжение, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.В феврале водоснабжение некоторых районов Донецка сократилось на 20-25 процентов из-за обстрелов Донецкой фильтровальной станции. Воду населению начали подавать от Верхнекальмиусской станции. По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, минувшей ночью украинские войска выпустили 14 снарядов калибра 122 миллиметра по Ясиноватой и Красному Партизану и утром восемь таких же снарядов — по населенному пункту Кременец.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
08:06 17.03.2022 (обновлено: 09:05 17.03.2022)
 
Жители Донецка остались без воды из-за обстрелов со стороны ВСУ

Штаб обороны: Донецк остался без воды из-за отключения насосной станции после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в Донбассе
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Донбассе - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. В Донецке из-за удара украинских подразделений по насосной станции остановилось водоснабжение, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

"Жители Донецка лишены подачи воды. В результате удара украинских боевиков без электроэнергии остается Верхнекальмиусская насосная станция. Повреждения получила высоковольтная линия 35 киловольт. Ведутся аварийные работы", — добавили в штабе.

В феврале водоснабжение некоторых районов Донецка сократилось на 20-25 процентов из-за обстрелов Донецкой фильтровальной станции. Воду населению начали подавать от Верхнекальмиусской станции.
По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, минувшей ночью украинские войска выпустили 14 снарядов калибра 122 миллиметра по Ясиноватой и Красному Партизану и утром восемь таких же снарядов — по населенному пункту Кременец.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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