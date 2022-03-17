https://ria.ru/20220317/donbass-1778585116.html

Жители Донецка остались без воды из-за обстрелов со стороны ВСУ

Жители Донецка остались без воды из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.03.2022

Жители Донецка остались без воды из-за обстрелов со стороны ВСУ

В Донецке из-за удара украинских подразделений по насосной станции остановилось водоснабжение, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T08:06

2022-03-17T08:06

2022-03-17T09:05

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. В Донецке из-за удара украинских подразделений по насосной станции остановилось водоснабжение, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.В феврале водоснабжение некоторых районов Донецка сократилось на 20-25 процентов из-за обстрелов Донецкой фильтровальной станции. Воду населению начали подавать от Верхнекальмиусской станции. По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, минувшей ночью украинские войска выпустили 14 снарядов калибра 122 миллиметра по Ясиноватой и Красному Партизану и утром восемь таких же снарядов — по населенному пункту Кременец.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии