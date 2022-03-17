08:06 17.03.2022 (обновлено: 09:05 17.03.2022)
Жители Донецка остались без воды из-за обстрелов со стороны ВСУ
Штаб обороны: Донецк остался без воды из-за отключения насосной станции после обстрела ВСУ
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. В Донецке из-за удара украинских подразделений по насосной станции остановилось водоснабжение, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"Жители Донецка лишены подачи воды. В результате удара украинских боевиков без электроэнергии остается Верхнекальмиусская насосная станция. Повреждения получила высоковольтная линия 35 киловольт. Ведутся аварийные работы", — добавили в штабе.
В феврале водоснабжение некоторых районов Донецка сократилось на 20-25 процентов из-за обстрелов Донецкой фильтровальной станции. Воду населению начали подавать от Верхнекальмиусской станции.
По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, минувшей ночью украинские войска выпустили 14 снарядов калибра 122 миллиметра по Ясиноватой и Красному Партизану и утром восемь таких же снарядов — по населенному пункту Кременец.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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