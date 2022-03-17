11:11 17.03.2022 (обновлено: 11:30 17.03.2022)
Минобрнауки поддержало предложение о признании дипломов ДНР и ЛНР
Глава Минобрнауки Фальков поддержал предложение о признании дипломов ДНР и ЛНР в России
© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минобрнауки РФ поддерживает предложение о признании в России дипломов и ученых степеней, которые были получены в республиках Донбасса, соответствующее соглашение может быть подписано "в самое ближайшее время", сообщил глава министерства Валерий Фальков.
"Партия "Единая Россия" вышла с предложением о признании дипломов, ученых степеней и ученых званий ДНР и ЛНР на территории Российской Федерации. Мы поддерживаем это предложение и подготовили проект соответствующего соглашения, которое может быть подписано в самое ближайшее время", - сказал Фальков журналистам.
Россия признала ДНР и ЛНР 21 марта 2022 года. В феврале 2017 года РФ признала паcпорта обеих республик, а также свидетельства о рождении, документы о заключении или расторжении брака и регистрационные знаки транспортных средств.