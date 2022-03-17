https://ria.ru/20220317/diplomy-1778611837.html

Минобрнауки поддержало предложение о признании дипломов ДНР и ЛНР

Минобрнауки поддержало предложение о признании дипломов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 17.03.2022

Минобрнауки поддержало предложение о признании дипломов ДНР и ЛНР

Минобрнауки РФ поддерживает предложение о признании в России дипломов и ученых степеней, которые были получены в республиках Донбасса, соответствующее... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:11

2022-03-17T11:11

2022-03-17T11:30

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

образование - общество

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минобрнауки РФ поддерживает предложение о признании в России дипломов и ученых степеней, которые были получены в республиках Донбасса, соответствующее соглашение может быть подписано "в самое ближайшее время", сообщил глава министерства Валерий Фальков.Россия признала ДНР и ЛНР 21 марта 2022 года. В феврале 2017 года РФ признала паcпорта обеих республик, а также свидетельства о рождении, документы о заключении или расторжении брака и регистрационные знаки транспортных средств.

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, россия