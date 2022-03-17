"Она ведьма": Сергей Бурунов ответил на слухи о романе со своим директором
Сергей Бурунов ответил на слухи о романе со своим директором Анастасией Сайфулиной
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Сергей Бурунов ответил на слухи о романе со своим директором Анастасией Сайфулиной. В СМИ сообщали, что пара много времени проводит вместе и даже заселяется в один номер в отеле во время поездок.
"Она ведьма. Нет, она меня не околдовала, не буду ничего говорить. Она просто ведьма", – заявил Бурунов.
В комментарии "Пятому каналу" он намекнул, что ему часто приписывают романы с женщинами.
"У меня роман не только с моим директором. У меня много романов, судя по тому, что вы имеете в виду", – заявил актер.
Анастасия Сайфулина и Александр Петров
Бурунов редко откровенно говорит о своей личной жизни. По словам Сергея, однажды он пережил предательство.
"Предательство простить можно, но сложно. Это должно пройти время, потому что душевные травмы заживают, как вы знаете, нескоро. Там йодом не помажешь", – заключил артист.
Ранее Бурунов назвал участие Ольги Бузовой в спектакле МХАТ им. Горького духовной деградацией.