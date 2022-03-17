https://ria.ru/20220317/burunov-1778639561.html

"Она ведьма": Сергей Бурунов ответил на слухи о романе со своим директором

"Она ведьма": Сергей Бурунов ответил на слухи о романе со своим директором - РИА Новости, 17.03.2022

"Она ведьма": Сергей Бурунов ответил на слухи о романе со своим директором

Сергей Бурунов ответил на слухи о романе со своим директором Анастасией Сайфулиной. В СМИ сообщали, что пара много времени проводит вместе и даже заселяется в... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T18:36

2022-03-17T18:36

2022-03-17T18:36

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сергей бурунов

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Сергей Бурунов ответил на слухи о романе со своим директором Анастасией Сайфулиной. В СМИ сообщали, что пара много времени проводит вместе и даже заселяется в один номер в отеле во время поездок.В комментарии "Пятому каналу" он намекнул, что ему часто приписывают романы с женщинами.Бурунов редко откровенно говорит о своей личной жизни. По словам Сергея, однажды он пережил предательство.Ранее Бурунов назвал участие Ольги Бузовой в спектакле МХАТ им. Горького духовной деградацией.

https://ria.ru/20220316/buzova-1778501807.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, сергей бурунов, шоу-бизнес