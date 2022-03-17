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"Она ведьма": Сергей Бурунов ответил на слухи о романе со своим директором - РИА Новости, 17.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220317/burunov-1778639561.html
"Она ведьма": Сергей Бурунов ответил на слухи о романе со своим директором
"Она ведьма": Сергей Бурунов ответил на слухи о романе со своим директором - РИА Новости, 17.03.2022
"Она ведьма": Сергей Бурунов ответил на слухи о романе со своим директором
Сергей Бурунов ответил на слухи о романе со своим директором Анастасией Сайфулиной. В СМИ сообщали, что пара много времени проводит вместе и даже заселяется в... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T18:36
2022-03-17T18:36
шоубиз
знаменитости
сергей бурунов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Сергей Бурунов ответил на слухи о романе со своим директором Анастасией Сайфулиной. В СМИ сообщали, что пара много времени проводит вместе и даже заселяется в один номер в отеле во время поездок.В комментарии "Пятому каналу" он намекнул, что ему часто приписывают романы с женщинами.Бурунов редко откровенно говорит о своей личной жизни. По словам Сергея, однажды он пережил предательство.Ранее Бурунов назвал участие Ольги Бузовой в спектакле МХАТ им. Горького духовной деградацией.
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знаменитости, сергей бурунов, шоу-бизнес
18:36 17.03.2022
 
"Она ведьма": Сергей Бурунов ответил на слухи о романе со своим директором

Сергей Бурунов ответил на слухи о романе со своим директором Анастасией Сайфулиной

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктёр Сергей Бурунов
Актёр Сергей Бурунов - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Сергей Бурунов ответил на слухи о романе со своим директором Анастасией Сайфулиной. В СМИ сообщали, что пара много времени проводит вместе и даже заселяется в один номер в отеле во время поездок.

"Она ведьма. Нет, она меня не околдовала, не буду ничего говорить. Она просто ведьма", – заявил Бурунов.

В комментарии "Пятому каналу" он намекнул, что ему часто приписывают романы с женщинами.

"У меня роман не только с моим директором. У меня много романов, судя по тому, что вы имеете в виду", – заявил актер.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнастасия Сайфулина и Александр Петров
Церемония закрытия 43-го ММКФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Анастасия Сайфулина и Александр Петров
Бурунов редко откровенно говорит о своей личной жизни. По словам Сергея, однажды он пережил предательство.

"Предательство простить можно, но сложно. Это должно пройти время, потому что душевные травмы заживают, как вы знаете, нескоро. Там йодом не помажешь", – заключил артист.

Ранее Бурунов назвал участие Ольги Бузовой в спектакле МХАТ им. Горького духовной деградацией.
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