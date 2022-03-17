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В Кремле не стали комментировать данные о возможной помощи Бразилии - РИА Новости, 17.03.2022
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В Кремле не стали комментировать данные о возможной помощи Бразилии
В Кремле не стали комментировать данные о возможной помощи Бразилии - РИА Новости, 17.03.2022
В Кремле не стали комментировать данные о возможной помощи Бразилии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о возможности помощи Бразилии по созданию атомной подлодки, поскольку... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:08
2022-03-17T13:08
москва
в мире
бразилия
владимир путин
жаир болсонару
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о возможности помощи Бразилии по созданию атомной подлодки, поскольку переговоры главы российского государства Владимира Путина и бразильского лидера Жаира Болсонару носили закрытый характер.Болсонару во время поездки в Москву в середине февраля попросил Путина о помощи в проекте создания атомной подводной лодки, сообщила газета Folha de São Paulo."Я оставляю без комментариев этот вопрос. Все-таки переговоры двух президентов носили закрытый характер", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли этот вопрос затрагивался на упомянутой встрече.
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москва, в мире, бразилия, владимир путин, жаир болсонару, дмитрий песков
13:08 17.03.2022
 
В Кремле не стали комментировать данные о возможной помощи Бразилии

В Кремле не стали комментировать данные о возможной помощи Бразилии по атомной подлодке

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о возможности помощи Бразилии по созданию атомной подлодки, поскольку переговоры главы российского государства Владимира Путина и бразильского лидера Жаира Болсонару носили закрытый характер.
Болсонару во время поездки в Москву в середине февраля попросил Путина о помощи в проекте создания атомной подводной лодки, сообщила газета Folha de São Paulo.
"Я оставляю без комментариев этот вопрос. Все-таки переговоры двух президентов носили закрытый характер", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли этот вопрос затрагивался на упомянутой встрече.
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
03:57
СМИ: Болсонару попросил Путина о помощи в создании атомных подлодок
 
МоскваВ миреБразилияВладимир ПутинЖаир БолсонаруДмитрий Песков
 
 
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