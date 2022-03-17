https://ria.ru/20220317/braziliya-1778643865.html

В Кремле не стали комментировать данные о возможной помощи Бразилии

В Кремле не стали комментировать данные о возможной помощи Бразилии - РИА Новости, 17.03.2022

В Кремле не стали комментировать данные о возможной помощи Бразилии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о возможности помощи Бразилии по созданию атомной подлодки, поскольку... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:08

2022-03-17T13:08

2022-03-17T13:08

москва

в мире

бразилия

владимир путин

жаир болсонару

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о возможности помощи Бразилии по созданию атомной подлодки, поскольку переговоры главы российского государства Владимира Путина и бразильского лидера Жаира Болсонару носили закрытый характер.Болсонару во время поездки в Москву в середине февраля попросил Путина о помощи в проекте создания атомной подводной лодки, сообщила газета Folha de São Paulo."Я оставляю без комментариев этот вопрос. Все-таки переговоры двух президентов носили закрытый характер", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли этот вопрос затрагивался на упомянутой встрече.

https://ria.ru/20220317/podlodki-1778579162.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, в мире, бразилия, владимир путин, жаир болсонару, дмитрий песков